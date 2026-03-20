Jugendtrainer spricht über Bayerns Rekord-Debütanten Pavic „Er ist ein brutaler Kämpfer“ von Vinzent Tschirpke · Heute, 12:49 Uhr · 0 Leser

Filip Pavic durfte für den FC Bayern gegen Atalanta Bergamo sein Debüt geben. – Foto: IMAGO/Nicolo Campo

Beim FC Bayern wurde Filip Pavic zum jüngsten CL-Spieler aller Zeiten. Sein Jugendtrainer hat mit Absolut Bayern über den Spieler gesprochen.

Am Mittwoch schrieb er Geschichte: Filip Pavic wurde mit seiner Einwechslung gegen Atalanta Bergamo der bisher jüngste Champions-League-Debütant des FC Bayern, gleichzeitig ist er der erste Spieler mit einem Geburtsjahr ab 2010, der überhaupt in der Königsklasse auflief. Damit sorgte das Talent europaweit für Aufsehen – und machte einen ehemaligen Trainer besonders stolz: Tobi Wittmann, Coach beim SV Waldperlach, kennt den Innenverteidiger noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei dem Münchener Verein. Damals trainierte Wittmann die U9 von Waldperlach, Pavic stieß zusammen mit Tarik Mujic (inzwischen ebenfalls beim FC Bayern) zur Mannschaft: „Tarik hat gesagt, dass er einen Kumpel hat, der extrem talentiert ist. Also haben wir beide zu unserer Fußballschule eingeladen“, erinnert sich Wittmann gegenüber Absolut Bayern. Das Glück für Waldperlach: „Man hat direkt erkannt, was Pavic für ein großes Talent ist. Er hat damals aber bereits in der U11 von Attaching gespielt, als er eigentlich noch in der U9 hätte auflaufen können. Vielleicht ist er deshalb nicht in den Scoutingtools von Bayern oder Sechzig aufgeploppt, sodass er zu uns wechselte.“

Jugendtrainer packt über Bayern-Talent Pavic aus In der Folge kickten Mujic und Pavic also gemeinsam bei Waldperlach – und Wittmann trainierte zwei Talente, die inzwischen bei den Bayern spielen. „Filip hätte auch zu Sechzig gehen können“, sagt Wittmann über den damaligen Abschied. „Er hat mit seiner Qualität einfach herausgestochen, das haben alle gemerkt.“ Doch was zeichnet Pavic konkret aus? „Er ist ein brutaler Kämpfer, dazu sehr demütig und bescheiden. Filip hat immer sehr fleißig gearbeitet und zugehört, das hebt ihn sicher von anderen talentierten Spielern ab“, erklärt der Coach. „Und in seinem Jahrgang war er schon damals der schnellste Spieler.“ Auch beim FC Bayern schätzt man diese Attribute an Pavic. Zwar war auch der Zeitpunkt für sein Debüt glücklich, da mit Cassiano Kiala aktuell ein anderes Defensivtalent ausfällt.