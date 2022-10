Jugendtrainer gesucht !!! Wir suchen Dich!!!

Jugendtrainer gesucht !!!Wir suchen Dich!!! Gib dem Jugendtraining (D)ein Gesicht Die Jugendabteilung der SGM Alb-Lauchert sucht zur Unterstützung und Ergänzung unseres Trainer-Teams für verschiedene Altersklassen im Jugendbereich ambitionierte und engagierte Jugendtrainer/Innen. Haben Sie Freude im Umgang mit Kindern und Spaß am Fußball? Falls Sie genauso fußballverrückt sind, wie unsere Jungs und Mädels oder ein interessierter Vater, Onkel, Opa oder eine interessierte Mutter, Tante, Oma sind, dann werden Sie doch einfach Jugendtrainer/in bei der SGM. Obwohl diese Tätigkeit ehrenamtlich ist, gibt sie den jeweiligen Trainern/Innen viel Raum zur Entfaltung eigener Ideen und Konzepte, um die Spieler/Innen in ihren jeweiligen Mannschaften im sportlichen, wie auch im Zwischenmenschlichen weiterzuentwickeln. Außer der Begeisterung für den Fußball, Engagement und Begabung, anderen etwas beibringen zu können, sind keine besonderen Voraussetzungen erforderlich. Wichtig sind uns der altersgerechte Umgang mit den Kindern und die Vermittlung von Spaß im Sport und Respekt gegenüber Mit- und Gegenspielern, sowie den Schiedsrichtern. Wir arbeiten nach einem einheitlichen Jugendkonzept, um den jungen und älteren Spielern die bestmögliche Ausbildung zu ermöglichen. Fast alle SGM-Jugendmannschaften spielen in ihren höchsten Spielklassen des Bezirks. Die SGM bieten allen interessierten Trainern/Innen die Möglichkeit eine Jugendtrainerlizenz zu erlangen, sowie die stetige Möglichkeit sich bei den zahlreichen Schulungen beim DFB oder WFV weiterzuentwickeln. Eine Lizenz ist keine Voraussetzung. Der Wille zum Mitmachen zählt. Neueinsteiger sind bei uns immer herzlich willkommen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich einfach bei unserem SGM-Jugendkoordinator Timo Reinhard 0174/ 1759779 Weitere Infos finden Sie hier http://www.sgm-alb-lauchert.de/ Eure SGM Alb-Lauchert #SGMALBLauchert