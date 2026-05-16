Jugendsport Wenau knackt Welldorf-Güsten dank Luca Datené

Spieltag 27 in der Kreisliga A Düren: In der oberen Tabellenhälfte setzte Borussia Freialdenhoven nach schwierigen Wochen ein deutliches Ausrufezeichen. Beim 6:2 in Koslar ragte vor allem Dreifachtorschütze Benjamin Bilalagic heraus. Auch die SG Germania Burgwart durfte jubeln, weil gegen Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln ein wichtiger Heimsieg gelang.
Jugendsport Wenau überrascht im oberen Tabellendrittel mit einem 4:3-Auswärtssieg bei Grün-Weiß Welldorf-Güsten, während Luca Datené mit drei Treffern den Unterschied macht und Welldorf im Rennen um Rang zwei ausbremst.
Nachholspiel:
Nach zuletzt schwierigen Wochen meldete sich Borussia Freialdenhoven mit einem offensivstarken Auftritt eindrucksvoll zurück. Bereits nach zwei Minuten brachte Benjamin Bilalagic die Gäste in Führung, ehe derselbe Spieler kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Zwar verkürzte Simon Vogel nach dem Seitenwechsel für Viktoria Koslar, doch Freialdenhoven reagierte entschlossen.
Innerhalb weniger Minuten stellte Tim-Calvin Brendel mit einem Doppelpack auf 4:1 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Koslar kam durch Fabian Künne noch einmal heran, konnte die Partie aber nicht mehr entscheidend öffnen. Stattdessen baute Freialdenhoven die Führung weiter aus: Ben Zimmermann traf zum 5:2, ehe Bilalagic mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt setzte. Für Koslar endete die Begegnung zusätzlich bitter, weil Co-Trainer Dennis Löwen kurz vor dem Abpfiff die Rote Karte sah. Freialdenhoven stabilisierte mit dem Sieg seine Position im oberen Mittelfeld und stoppte gleichzeitig die jüngste Negativserie.
Spieltag 27:
Die SG Germania Burgwart verschaffte sich mit dem 4:2-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln etwas Luft im unteren Tabellenbereich und setzte zugleich ein Ausrufezeichen gegen einen Gegner aus der erweiterten Spitzengruppe. Nachdem die Gäste zunächst in Führung gegangen waren, antwortete Burgwart noch vor der Pause durch Philipp Lippert, der in der 36. Minute zum 1:1 traf. Direkt nach dem Seitenwechsel drehte die Mannschaft die Begegnung vollständig, als Jan Kurth auf 2:1 stellte.
Huchem-Stammeln hielt die Partie zwar offen und kam nochmals zum Ausgleich, doch die Gastgeber fanden erneut eine Antwort. Fabian Kronen brachte Burgwart in der 75. Minute wieder nach vorne, ehe Philipp Salmen kurz vor Schluss den Endstand markierte. Durch den Heimsieg verbessert sich Burgwart im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld, während Huchem-Stammeln im Rennen um die oberen Plätze einen weiteren Rückschlag hinnehmen musste.
28. Spieltag
Do., 21.05.26 20:00 Uhr VfVuJ Winden - FC Düren 77
Fr., 22.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 24.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - BC Oberzier
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - FC Golzheim
So., 24.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Schwarz-Weiß Düren
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Jugendsport Wenau
Di., 26.05.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Salingia Barmen
29. Spieltag
Do., 28.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Germania Burgwart
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - BC Oberzier
Sa., 30.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Viktoria Koslar
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - VfVuJ Winden
So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Salingia Barmen
So., 31.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau
30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SC Jülich/SV Hoengen
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Salingia Barmen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - FC Düren 77
So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Düren
So., 07.06.26 15:00 Uhr Viktoria Koslar - SG Germania Burgwart
So., 07.06.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Grün-Weiß Welldorf-Güsten