Jugendsport Wenau knackt Welldorf-Güsten dank Luca Datené

Dreierpack von Luca Datené. – Foto: Ramona Klein

Jugendsport Wenau überrascht im oberen Tabellendrittel mit einem 4:3-Auswärtssieg bei Grün-Weiß Welldorf-Güsten, während Luca Datené mit drei Treffern den Unterschied macht und Welldorf im Rennen um Rang zwei ausbremst.

Spieltag 27 in der Kreisliga A Düren: In der oberen Tabellenhälfte setzte Borussia Freialdenhoven nach schwierigen Wochen ein deutliches Ausrufezeichen. Beim 6:2 in Koslar ragte vor allem Dreifachtorschütze Benjamin Bilalagic heraus. Auch die SG Germania Burgwart durfte jubeln, weil gegen Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln ein wichtiger Heimsieg gelang.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachholspiel:

Nach zuletzt schwierigen Wochen meldete sich Borussia Freialdenhoven mit einem offensivstarken Auftritt eindrucksvoll zurück. Bereits nach zwei Minuten brachte Benjamin Bilalagic die Gäste in Führung, ehe derselbe Spieler kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Zwar verkürzte Simon Vogel nach dem Seitenwechsel für Viktoria Koslar, doch Freialdenhoven reagierte entschlossen. Innerhalb weniger Minuten stellte Tim-Calvin Brendel mit einem Doppelpack auf 4:1 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Koslar kam durch Fabian Künne noch einmal heran, konnte die Partie aber nicht mehr entscheidend öffnen. Stattdessen baute Freialdenhoven die Führung weiter aus: Ben Zimmermann traf zum 5:2, ehe Bilalagic mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt setzte. Für Koslar endete die Begegnung zusätzlich bitter, weil Co-Trainer Dennis Löwen kurz vor dem Abpfiff die Rote Karte sah. Freialdenhoven stabilisierte mit dem Sieg seine Position im oberen Mittelfeld und stoppte gleichzeitig die jüngste Negativserie.

Spieltag 27:

Die SG Germania Burgwart verschaffte sich mit dem 4:2-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln etwas Luft im unteren Tabellenbereich und setzte zugleich ein Ausrufezeichen gegen einen Gegner aus der erweiterten Spitzengruppe. Nachdem die Gäste zunächst in Führung gegangen waren, antwortete Burgwart noch vor der Pause durch Philipp Lippert, der in der 36. Minute zum 1:1 traf. Direkt nach dem Seitenwechsel drehte die Mannschaft die Begegnung vollständig, als Jan Kurth auf 2:1 stellte. Huchem-Stammeln hielt die Partie zwar offen und kam nochmals zum Ausgleich, doch die Gastgeber fanden erneut eine Antwort. Fabian Kronen brachte Burgwart in der 75. Minute wieder nach vorne, ehe Philipp Salmen kurz vor Schluss den Endstand markierte. Durch den Heimsieg verbessert sich Burgwart im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld, während Huchem-Stammeln im Rennen um die oberen Plätze einen weiteren Rückschlag hinnehmen musste.

Im Rennen um die oberen Plätze kassierte Grün-Weiß Welldorf-Güsten einen unerwarteten Rückschlag. Gegen Jugendsport Wenau unterlag die Mannschaft von Thomas Graf trotz später Aufholjagd mit 3:4 und verlor dadurch an Boden auf die Spitzengruppe. Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start, weil Luca Datené bereits nach neun Minuten zur Führung traf. Zwar glich Ben Grafen Mitte der ersten Halbzeit aus, doch Wenau nutzte die defensiven Lücken der Gastgeber konsequent. Noch vor der Pause stellte erneut Datené mit zwei weiteren Treffern auf 3:1 und schnürte damit innerhalb weniger Minuten einen Dreierpack. Nach dem Seitenwechsel wurde die Aufgabe für Welldorf-Güsten zusätzlich komplizierter, als Nils Eric Zeitzen wegen eines taktischen Fouls die Gelb-Rote Karte sah. Trotzdem verkürzte Noah Möres in der Schlussphase auf 2:3 und brachte die Hoffnung auf einen Punktgewinn zurück. Direkt im Gegenzug stellte jedoch Fabrice Görich den alten Abstand wieder her. Zwar traf Carl Shogi Pithan tief in der Nachspielzeit noch zum 3:4, die Niederlage konnte Welldorf-Güsten aber nicht mehr verhindern. Wenau sammelte damit wichtige Punkte im gesicherten Mittelfeld und sorgte zugleich für Bewegung im oberen Tabellenbereich.

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Spieltext Frenz - Koslar

Spieltext SW Düren - Winden

Spieltext Düren 77 - Nörvenich

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

28. Spieltag

Do., 21.05.26 20:00 Uhr VfVuJ Winden - FC Düren 77

Fr., 22.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 24.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - BC Oberzier

So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - FC Golzheim

So., 24.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Schwarz-Weiß Düren

So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Jugendsport Wenau

Di., 26.05.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Salingia Barmen



29. Spieltag

Do., 28.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Germania Burgwart

Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - BC Oberzier

Sa., 30.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Viktoria Koslar

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - VfVuJ Winden

So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Salingia Barmen

So., 31.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau



30. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SC Jülich/SV Hoengen

So., 07.06.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Salingia Barmen

So., 07.06.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim

So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - FC Düren 77

So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Düren

So., 07.06.26 15:00 Uhr Viktoria Koslar - SG Germania Burgwart

So., 07.06.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

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