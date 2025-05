Jugendspieler retten dem FC Hausen ein Remis gegen den Spitzenreiter

In der Fußball-Kreisliga A West lässt das Spitzenduo Federn: Primus SV Weil II muss sich mit einem Punkt begnügen, Verfolger SV Eichsel verliert. Der FC Wallbach holt Big Points im Abstiegskampf.

Konzentrierte Abwehrarbeit war für Michael Brunner, den Trainer des FC Hausen, der Schlüssel zum Teilerfolg (2:2) gegen den Spitzenreiter SV Weil II. Der Favorit habe das Spiel an sich gerissen und dominiert, aber Hausen konnte sich behaupten. Nachdem Till Denner an Gästetorwart Tim Rusch noch gescheitert war, traf Dominik Hug, von Niclas Boos mit einem Traumpass in Szene gesetzt, zum 1:0. Direkt nach der Pause schlug der Tabellenführer zurück und egalisierte durch Pranav Thakur (46.). 20 Minuten später schien die Partie den erwarteten Verlauf zu nehmen; nachdem sich FC-Torwart Manuel Ruch und einer seiner Innenverteidiger gegenseitig aus dem Spiel genommen hatten, konnte Niko Rusch mühelos das 2:1 für Weil erzielen.

Doch mit der Einwechslung der A-Jugendspieler Max Waßmer und Timo Treiber bewies Brunner ein glückliches Händchen: Ersterer bediente Treiber mit einem feinen Steckball, und jener vollendete überlegt zum 2:2. Der Treffer bestärkte Brunner, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen: "Wir werden vermehrt A-Jugendspieler einsetzen, damit sie in den Männerfußball hineinschnuppern können."