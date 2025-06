Jugendkoordinator Jasper Hölscher verlässt den Eimsbütteler TV

Nach fünf prägenden Jahren beim Eimsbütteler TV schlägt Jasper Hölscher ein neues Kapitel in seiner Laufbahn auf: Der langjährige Jugendkoordinator des Oberligisten wird ab der kommenden Saison als Co-Trainer der U21 des Hamburger SV tätig. Damit folgt er dem Ruf von HSV-U21-Cheftrainer Loïc Favé, mit dem Hölscher bereits zu ETV-Zeiten eng zusammenarbeitete.

Hölschers Zeit beim ETV war von bemerkenswerter Kontinuität und sportlichem Erfolg geprägt. Unter seiner Leitung entwickelten sich sowohl der Jugend- als auch der Herrenbereich nachhaltig weiter. Rund 70 Spieler schafften in dieser Zeit den Sprung in ein Nachwuchsleistungszentrum – ein Beleg für die exzellente Ausbildungsarbeit im ETV. Auch der Herrenbereich profitierte maßgeblich von seiner sportlichen Handschrift: Der historische Doppelaufstieg aus der Landesliga bis in die Regionalliga Nord steht symbolisch für den ambitionierten und zielgerichteten Kurs der vergangenen Jahre. Spieler wie Piet Scobel (nun beim 1. FC Nürnberg) oder Raif Adam (HSV U21) verdanken ihren Karrieresprung maßgeblich dieser Entwicklung.

„Obwohl mir klar war, dass die Aufgabe beim ETV nicht meine letzte Station sein würde, fällt mir der Abschied nach dieser langen und intensiven Zeit natürlich schwer“, erklärt Hölscher. „Gleichzeitig freue ich mich auf die neue Aufgabe beim HSV und darauf, dass meine Nachfolge in so kompetente Hände übergeht. Mikail Gök und Jon Pauli kennen die Strukturen und ich traue ihnen zu, die Abteilung aufs nächste Level zu heben.“