Jugendfußball: TSV Steinbach glänzt in Nordhessen

Haiger. Die B-Junioren des TSV Steinbach scheinen sich in ihrer dritten Verbandsliga-Spielzeit im vorderen Tabellenteil festsetzen zu können. Ihnen gelang bei der JSG Eitratal der zweite Sieg im zweiten Spiel. In der C-Junioren-Gruppenliga zeigte sich der neu formierte JFV FC Aar beim 5:1 in Waldgirmes auf der Höhe.