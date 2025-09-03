Jugendfußball: TSV Steinbach glänzt in Nordhessen

Haiger. Die B-Junioren des TSV Steinbach scheinen sich in ihrer dritten Verbandsliga-Spielzeit im vorderen Tabellenteil festsetzen zu können. Ihnen gelang bei der JSG Eitratal der zweite Sieg im zweiten Spiel. In der C-Junioren-Gruppenliga zeigte sich der neu formierte JFV FC Aar beim 5:1 in Waldgirmes auf der Höhe.