Ligabericht
Elija Joel Pfeiffer (l.) von den Verbandsliga-B-Junioren desTSV Steinbach hat sich in den Strafraum gedribbelt. © TSv Steinbach/Kai Klingelhöfer
Jugendfußball: TSV Steinbach glänzt in Nordhessen

Teaser JUGEND: +++ Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die B-Junioren des TSV Steinbach schnappten sich bei der JSG Eitratal die Punkte. Der Blick in die Jugendfußball-Verbands- und Gruppenligen +++

Haiger. Die B-Junioren des TSV Steinbach scheinen sich in ihrer dritten Verbandsliga-Spielzeit im vorderen Tabellenteil festsetzen zu können. Ihnen gelang bei der JSG Eitratal der zweite Sieg im zweiten Spiel. In der C-Junioren-Gruppenliga zeigte sich der neu formierte JFV FC Aar beim 5:1 in Waldgirmes auf der Höhe.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 03.9.2025, 20:05 Uhr
