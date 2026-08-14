Jugendfußball: SWFV sagt trotz Hitze wohl kein Spiel ab

Die aktuelle Hitzewelle stellt auch die Jugendfußballer in der Region vor Herausforderungen. – Foto: Patrick Pleul/dpa

Mainz. Die Sonne brennt am Samstag über Rheinhessen. Bis zu 37 Grad Celsius sollen es nachmittags werden, sagt der Wetterbericht. Und das ausgerechnet an einem Wochenende, an dem ein Teil der Jugendfußballer in die Saison startet. Unter anderem kämpfen die Mannschaften aus den verbandsweiten Ligen um Meisterschaftspunkte – im Kreis Mainz-Bingen beginnen aber auch die Qualifikationsrunden für die Kinder.

Seitens des Südwestdeutschen Fußball-Verbands (SWFV) jedenfalls, sagt Verbandsjugendleiter Jürgen Schäfer, wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine generelle Absage der Spiele am Samstag geben.

Wie die humanen SWFV-Konsequenzen im Falle eines Nichtantritts aussehen und zu welcher Maßnahme die Schiedsrichter angehalten sind, das lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.