 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Jugendfußball: Steinbachs und Aars Offensiven sind gut drauf

Teaser JUGEND: +++ Der TSV Steinbach und der JFV FC Aar geizen in der Verbands- und in der Gruppenliga nicht mit Treffern. Eine Partie endet 4:4, eine andere 3:3 +++

von Redaktion · Heute, 12:16 Uhr · 0 Leser
Lasse Steubing und die B-Junioren des TSV Steinbach trennten sich in der Verbandsliga von der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II 3:3. © Kai Klingelhöfer/TSV Steinbach
Lasse Steubing und die B-Junioren des TSV Steinbach trennten sich in der Verbandsliga von der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II 3:3. © Kai Klingelhöfer/TSV Steinbach

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Haiger/Herborn/Mittenaar. Blick in die Jugendfußball-Ligen: Der TSV Steinbach und der JFV FC Aar haben die Saison mit torreichen Begegnungen fortgesetzt.

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