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Ligabericht
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Jugendfußball: Steinbachs und Aars Offensiven sind gut drauf
Teaser JUGEND: +++ Der TSV Steinbach und der JFV FC Aar geizen in der Verbands- und in der Gruppenliga nicht mit Treffern. Eine Partie endet 4:4, eine andere 3:3 +++