Jugendfußball: Steinbach A-Junioren stürzen den Primus

– Foto: Timo Babic

DILLENBURG - In der Fußball-Gruppenliga der A-Junioren haben der TSV Steinbach und der JFV Eschenburg vor ihrem Derby (am Samstag um 14 Uhr in Wissenbach) Zeichen gesetzt. Steinbach stürzte den Tabellenführer und ist Vierter. Eschenburg zementierte mit einem deutlichen Sieg Rang drei.