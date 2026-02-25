Jugendfußball Regensburg: Positive Zahlen, aber auch Herausforderungen Der Fußballkreis beherbergte in der abgelaufenen Herbstrunde über 600 Nachwuchsmannschaften im Spielbetrieb von PM / Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Zwei Regensburger Nachwuchskicker wurden im Rahmen der im Rahmen der BFV‑Fairplayaktion „Fair ist mehr“ ausgezeichnet. – Foto: Lachner/BFV

Rund 120 Vertreterinnen und Vertreter aus nahezu 100 Vereinen nahmen an der diesjährigen Jugend‑Wintertagung des Fußballkreises Regensburg teil. Der neue Kreis‑Jugendleiter Nicolas Floch eröffnete die Veranstaltung in Friesheim und zeigte sich erfreut über die große Resonanz. Diese Themen wurde besprochen.

In mehreren Beiträgen wurde auf aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im Nachwuchsbereich eingegangen. Der Schiedsrichterbereich informierte über den weiterhin bestehenden Nachwuchsmangel und bat die Vereine erneut um Unterstützung bei der Gewinnung neuer Referees. Der Rückblick auf die Herbstrunde 2025 zeigte ein insgesamt positives Bild mit über 600 Jugendmannschaften im Spielbetrieb. Gleichzeitig gab es organisatorische Herausforderungen wie kurzfristige Mannschaftsrückzüge oder eine steigende Zahl an Spielverlegungen. Ein besonderer Dank galt allen Vereinen, die eine Hallen-Kreismeisterschaft ausgerichtet haben.



Zudem wurden die Ergebnisse einer Umfrage vorgestellt, an der insgesamt 179 Jugendspieler teilgenommen haben. Besonders deutlich wurde dabei zum einen der Wunsch nach mehr Spielen gegen unterschiedliche Gegner und: Die Gemeinschaft und das Miteinander im Team sind für die Jugendlichen der wichtigste Grund, warum sie Fußball spielen.





Ein zentraler Themenblock war der Ausblick auf die Frühjahrsrunde 2026 – insbesondere die Weiterentwicklung des Minifußballs, der künftig in der G‑ und F‑Jugend über sogenannte Spielnachmittage organisiert wird. Neu sind unter anderem Turnierformate sowie klar definierte Spielformen. Zur Klärung offener Fragen und zur Weiterentwicklung des Konzepts wurde eine Arbeitsgruppe Minifußball gebildet, bestehend aus vier Vereinsvertretern aus dem Kreis Regensburg.



Des Weiteren wurden im Rahmen der BFV‑Initiative „Fair ist mehr“ zwei Regensburger Nachwuchsspieler ausgezeichnet, die durch besonders sportliches und faires Verhalten aufgefallen waren. Und zwar Enrico Kullmann (TSV Wacker 50 Neutraubling) und Bastian Baumann (TSV Großberg). Ihre selbstlosen Fair‑Play‑Aktionen wurden gewürdigt und als vorbildliche Beispiele für den Jugendfußball hervorgehoben.



