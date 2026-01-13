Jugendfußball pur in der Endinger Stadthalle Verlinkte Inhalte BZL Freiburg Endingen

Vier Turniertage und eine volle Stadthalle: Der SV Endingen blickt auf eine erfolgreiche Serie von Nachwuchsturnieren und den Futsal‑Bezirksmeisterschaften des SBFV zurück. Insgesamt rund 750 Spielerinnen und Spieler aus dem gesamten Bezirk Freiburg waren zwischen dem 29. Dezember und dem 4. Januar am Start.

Den Auftakt machten die G‑ und F‑Jugendlichen. Im Mittelpunkt stand der Spaß am Fußball. Die jüngsten Spielerinnen und Spieler wurden von ihren Eltern lautstark unterstützt und zeigten mit großem Eifer, wie viel Freude ihnen der Sport bereitet. Am Ende erhielten alle Kinder eine Medaille und eine Urkunde. Am 30. Dezember folgten zwei E‑Jugendturniere. Der SV Rust gewann den Wettbewerb des 2016er Jahrgangs, beim 2015er Jahrgang setzte sich der SV Kenzingen durch. Beide Turniere boten spannende und faire Begegnungen.

Am 3. und 4. Januar spielten Mädchen und Jungen von der D‑ bis zur A‑Jugend um den Einzug in die nächste Runde der Bezirksfutsalmeisterschaften. Die Teams aus dem gesamten Bezirk Freiburg zeigten technisch starken und fairen Futsal. Zahlreiche Helferinnen und Helfer sorgten an Theke, Turnierleitung und im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf. Der SV Endingen bedankt sich herzlich für das große Engagement.