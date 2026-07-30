Jugendfußball kehrt zurück zum FC Hagen/Uthlede

– Foto: Julian Berndt

Ein bedeutender Schritt für den Jugendfußball in der Gemeinde Hagen im Bremischen ist vollzogen: Der Jugendförderverein Staleke Hagen im Bremischen von 2011 e.V. wurde zum 30. Juni 2026 offiziell vom Spielbetrieb abgemeldet. Bereits auf der Jahreshauptversammlung am 11. Mai 2026 hatten die stimmberechtigten Mitglieder des Vereins einstimmig den Beschluss gefasst, den JFV aufzulösen und den Jugendspielbetrieb künftig wieder unter dem Dach des FC Hagen/Uthlede von 2000 e.V. fortzuführen.

Damit endet nach 15 Jahren die Geschichte des Jugendfördervereins, der im Jahr 2011 als Zusammenschluss der Fußballabteilungen des TSV Bramstedt, Driftsether SV, TSV Sandstedt, SV Wittstedt und des FC Hagen/Uthlede gegründet wurde. Ziel war es damals, den Jugendfußball in der Gemeinde gemeinsam zu stärken und den Kindern und Jugendlichen bestmögliche sportliche Perspektiven zu bieten.

Den Anstoß für die Rückkehr des Jugendfußballs zum FC Hagen/Uthlede gab der Vorstand des JFV Staleke Hagen. Vorsitzender Carsten Werde und Jugendkoordinator Marcel Weidemann traten mit ihrer Idee an den Vorstand des FC Hagen/Uthlede heran und warben für eine Rückkehr der Jugendarbeit in den größten Fußballverein der Gemeinde.

In zahlreichen Gesprächen wurden die Entwicklungen der vergangenen Jahre analysiert. Dabei zeigte sich, dass sich viele Spielerinnen und Spieler, Trainerinnen und Trainer sowie Eltern nur noch eingeschränkt mit dem Jugendförderverein identifizieren konnten. Gleichzeitig lastete die organisatorische Arbeit zunehmend auf wenigen Schultern.

Die Verantwortung für den gesamten Jugendspielbetrieb wurde zuletzt im Wesentlichen von drei Ehrenamtlichen getragen: dem 1. Vorsitzenden Carsten Werde, Jugendkoordinator Marcel Weidemann sowie Kassenwart Norbert Rathjen. Mit dem stetig wachsenden Verwaltungsaufwand wurde deutlich, dass dieses Modell langfristig kaum noch tragfähig war. Weiterlesen...