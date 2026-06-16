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Ligabericht
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Jugendfußball: JFV FC Aar ist Vize-Hessenmeister
Teaser JUGEND: +++ Die D-Junioren des JFV FC Aar werden beim Hessenmeisterschaftsturnier erst im Finale gestoppt. Der JFV Eschenburg kehrt mit seinen D-Junioren in die Gruppenliga zurück +++
Herborn/Mittenaar/Eschenburg/Haiger. Im Jugendfußball sind weitere Entscheidungen gefallen: Die D-Junioren des JFV FC Aar spielten ein starkes Hessenmeisterschaftsturnier und wurden vom 1. FC-TSG Königstein erst im Finale gestoppt. Der JFV Eschenburg wiederum stieg mit seinen D-Junioren nach dem 0:0 in Mücke in die Gruppenliga auf. Die B-Junioren des TSV Steinbach wiederum unterlagen im Hinspiel um einen Platz in der Hessenliga dem 1. FC-TSG Königstein mit 0:4.