Jugendfußball: JFV FC Aar ist Vize-Hessenmeister

Die D-Junioren des JFV FC Aar haben ihre titelreiche Saison mit Platz zwei beim Hessenmeisterschaftsturnier beendet. © Lejs Dzudzevic/JFV FC Aar

Herborn/Mittenaar/Eschenburg/Haiger. Im Jugendfußball sind weitere Entscheidungen gefallen: Die D-Junioren des JFV FC Aar spielten ein starkes Hessenmeisterschaftsturnier und wurden vom 1. FC-TSG Königstein erst im Finale gestoppt. Der JFV Eschenburg wiederum stieg mit seinen D-Junioren nach dem 0:0 in Mücke in die Gruppenliga auf. Die B-Junioren des TSV Steinbach wiederum unterlagen im Hinspiel um einen Platz in der Hessenliga dem 1. FC-TSG Königstein mit 0:4.