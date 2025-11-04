 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Luis Panz (vorn) und Can Yegit (im Hintergrund) sind mit den A-Junioren des JFV FC Aar erfolgreich gewesen. Luis Panz glänzte als zweifacher Torschütze © Sven Jessen
Jugendfußball: JFV FC Aar ist mit allen vier Teams siegreich

Teaser JUGEND: +++ Das passiert nicht jede Woche: Der Fußballnachwuchs des JFV FC Aar ist mit allen vier Jahrgängen in der Gruppenliga siegreich gewesen. Steinbach freut sich aufs Spitzenspiel +++

Herborn. Haiger/Herborn/Mittenaar (red). Das passiert nicht jede Woche: Der Fußballnachwuchs des JFV FC Aar ist mit allen vier Jahrgängen in der Gruppenliga siegreich gewesen. Der TSV Steinbach war nicht minder erfolgreich. Die A-Junioren feierten ihren siebten Sieg in Folge, und die Verbandsliga-B-Junioren freuen sich nach ihrem Topspiel-Erfolg über Hessen Kassel auf das Spitzenspiel gegen die punktgleichen SF/BG Marburg.

