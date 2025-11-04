Jugendfußball: JFV FC Aar ist mit allen vier Teams siegreich

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Herborn. Haiger/Herborn/Mittenaar (red). Das passiert nicht jede Woche: Der Fußballnachwuchs des JFV FC Aar ist mit allen vier Jahrgängen in der Gruppenliga siegreich gewesen. Der TSV Steinbach war nicht minder erfolgreich. Die A-Junioren feierten ihren siebten Sieg in Folge, und die Verbandsliga-B-Junioren freuen sich nach ihrem Topspiel-Erfolg über Hessen Kassel auf das Spitzenspiel gegen die punktgleichen SF/BG Marburg.