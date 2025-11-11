Jugendfußball: Immer wieder heißt es „Spitzenspiel“

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Haiger. Blick in die Jugendfußball-Verbands- und Gruppenligen: Die A-Junioren des TSV Steinbach bleiben nach ihrem 2:1 im Top-Spiel gegen Linden/TuBa in der Gruppenliga vorn, während sich die TSV-B-Junioren nach ihrem 2:3 bei Primus SF/BG Marburg auf Rang zwei einreihen. Bei den C-Junioren wiederum steht der JFV FC Aar nach einem dramatischen 4:3 gegen den nun punktgleichen FC Ederbergland auf Platz eins der Gruppenliga.