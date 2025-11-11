Jugendfußball: Immer wieder heißt es „Spitzenspiel“

Haiger. Blick in die Jugendfußball-Verbands- und Gruppenligen: Die A-Junioren des TSV Steinbach bleiben nach ihrem 2:1 im Top-Spiel gegen Linden/TuBa in der Gruppenliga vorn, während sich die TSV-B-Junioren nach ihrem 2:3 bei Primus SF/BG Marburg auf Rang zwei einreihen. Bei den C-Junioren wiederum steht der JFV FC Aar nach einem dramatischen 4:3 gegen den nun punktgleichen FC Ederbergland auf Platz eins der Gruppenliga.