Ligabericht
Szene aus dem Spitzenspiel der B-Junioren-Verbandsliga: Lennard Siebel (l.) und der TSV Steinbach unterlagen bei den SF/BG Marburg mit 2:3. © Kai Klingelhöfer/TSV Steinbach
Jugendfußball: Immer wieder heißt es „Spitzenspiel“

Teaser JUGEND: +++ Der TSV Steinbach und der JFV FC Aar sind zweimal in den Top-Partien siegreich gewesen und stehen auf eins. Ein drittes Spitzenspiel ging in der Nachspielzeit verloren +++

Haiger. Blick in die Jugendfußball-Verbands- und Gruppenligen: Die A-Junioren des TSV Steinbach bleiben nach ihrem 2:1 im Top-Spiel gegen Linden/TuBa in der Gruppenliga vorn, während sich die TSV-B-Junioren nach ihrem 2:3 bei Primus SF/BG Marburg auf Rang zwei einreihen. Bei den C-Junioren wiederum steht der JFV FC Aar nach einem dramatischen 4:3 gegen den nun punktgleichen FC Ederbergland auf Platz eins der Gruppenliga.

