Jugendfußball-Eklat: Statement von FSV Nieder-Olm und Schott

Aussprache zwischen dem FSV Nieder-Olm und der TSV Schott – Foto: Timo Babic (Archiv)

Mainz/Nieder-Olm. Nach dem Eklat im Nieder-Olmer Jugendfußball haben sich Vertreter des FSV Nieder-Olm und des TSV Schott Mainz ausgesprochen. Offene Punkte seien geklärt und Missverständnisse ausgeräumt worden, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der beiden Clubs vom Mittwoch. „Somit ist der Grundstein gelegt, dass beide Vereine auch künftig respekt- und vertrauensvoll zusammenarbeiten“, wird FSV-Vorsitzender Christoph Loré in der Mitteilung zitiert. Schott-Jugendleiter Samuel Horozovic berichtet von einem „klärenden und sehr konstruktiven Gespräch“.

