Jugendfußball: Der Pokalsieger heißt TSV Steinbach Teaser JUGEND: +++ Die A-Junioren des TSV gewinnen gegen den JFV Eschenburg, die B-Junioren dominieren den SSV Sechshelden in den Endspielen des Dillenburger Fußball-Kreispokals +++

ESCHENBURG/HAIGER - Der TSV Steinbach hat in den Pokalfinalspielen der A- und der B-Junioren-Fußballer einen Doppelsieg gefeiert. Am Freitagabend setzte sich Steinbach bei den A-Junioren des JFV Eschenburg mit 6:1 (4:0) durch. Am Samstagmittag holten sich die B-Junioren mit einem 8:0 (8:0) beim SSV Sechshelden den Wimpel.