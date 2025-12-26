Jugendfußball beim TSB Flensburg: U19–Aufstieg in die Oberliga!

Die U19 des TSB Flensburg 2025/26. – Foto: Thorsten Schneider

Die Qualifikationsrunden mit ihrem ungewöhnlichen Modus im schleswig-holsteinischen Jugendfußball sind nun abgeschlossen, und die Endtabellen stehen fest: Die 1. A-Jugend (U19) des TSB Flensburg steigt zur Rückrunde in die Oberliga Schleswig-Holstein auf. Damit wird das Team von Coach Bosse Olsen ab dem 1. März 2026 zu den besten 15 Mannschaften des Landes gehören. Die Gegner heißen dann unter anderem SV Eichede, VfB Lübeck oder Kilia Kiel.

Souveräne Qualifikation mit beeindruckenden Zahlen

Das Team setzte sich mit einem sagenhaften Torverhältnis von 76:3 verlustpunktfrei an die Spitze der Qualifikationsrunde aller 64 A-Jugend-Teams des Landes. Zudem stellt der TSB mit Zaid Al-Jurani und seinen 26 Treffern den Torschützenkönig. Es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem der TSB vor vier weiteren ebenfalls durchweg siegreichen Teams aus Lübeck, Osterrönfeld und Eutin gemeinsam mit dem FC Kilia Kiel den Aufstieg perfekt machte. Ein außergewöhnlicher 2007er-Jahrgang

Der Erfolg komplettiert die Serie des wohl einzigartigen 2007er-Jahrgangs im Verein: In der C-Jugend Landesligavizemeister und Oberligaaufstieg, in der B-Jugend erst Kreisliga-, dann Landesligameister, Aufstieg in die Oberliga und Kreispokalsieger sowie im vergangenen Jahr als U18 Hallenkreismeister.

A2 qualifiziert sich direkt für die Landesliga

Getoppt wird dies noch durch die direkte Qualifikation der A2 (U18) des TSB unter Trainer Erdal Köskeroglu, die als 22. der Tabelle den Sprung in die Landesliga schaffte. Durchwachsene Ergebnisse bei der B- und C-Jugend

Sorgenkind ist aktuell die TSB-B-Jugend, die als 49. ihrer Tabelle die Landesliga deutlich verpasste. Hier wird in der kommenden Saison ein Schwerpunkt in der Jugendarbeit liegen. Viel Pech hatte zudem die C-Jugend, die als fast reiner junger Jahrgang die Landesliga-Qualifikation als 30. nur um fünf Plätze denkbar knapp verpasste. Das dürfte in der nächsten Saison passen.