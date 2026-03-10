Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Jugendfußball: Aar und Steinbach auf Kurs
Teaser JUGEND: +++ Nachwuchsfußballer des JFV FC Aar und des TSV Steinbach fahren am Wochenende Erfolge ein und zeigen sich treffsicher +++