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Vereinsnachrichten
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Jugendergebnisse vom Wochenende - E siegt in Sonneberg-West
Bereits am Samstag gewannen unsere E-Junioren mit 7:1 in Sonneberg-West und behaupteten damit den Spitzenplatz in der Kreisklasse! Unsere D2-Jugend unterlag dagegen gestern in Unterlind der zweiten Mannschaft des SC 06 Oberlind mit 0:5.