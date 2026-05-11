 2026-05-06T12:44:31.715Z

Vereinsnachrichten

Jugendergebnisse vom Wochenende - E siegt in Sonneberg-West

von Toni Hopf · Heute, 10:13 Uhr · 0 Leser

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SG Mupperg

Bereits am Samstag gewannen unsere E-Junioren mit 7:1 in Sonneberg-West und behaupteten damit den Spitzenplatz in der Kreisklasse! Unsere D2-Jugend unterlag dagegen gestern in Unterlind der zweiten Mannschaft des SC 06 Oberlind mit 0:5.