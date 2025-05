Jugendergebnisse vom Wochenende - E-Junioren unterliegen Steinach

Am gestrigen Sonntag veranstaltete unser Verein bereits sein zweites Bambini-Turnier in der Rückrunde auf unserem Platz. Nach tollen, Toren, Ballaktionen und Zweikämpfen waren sich alle einig, dass auch dieses Turnier ein voller Erfolg war. Unsere E-Junioren empfingen gestern in Heubisch die Nachwuchskicker des SV 08 Steinach. Die 08er waren für unsere Jungs leider zu stark und gewannen am Ende mit 10:1.