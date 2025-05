Jugendergebnisse vom Wochenende - E-Junioren unterliegen Eisfeld

Bereits am Samstag waren unsere Jüngsten auf dem Mupperger Sportplatz am Ball. Erneut konnten die Kinder viel Erfahrungen sammeln und hatten beim tollen Turnier ihren Spaß. Die Partie unserer D2 wurde kurzfristig auf Mittwoch, 28.05.25, verlegt, sodaß am Sonntag nur unsere E-Junioren spielten. Sie unterlagen dabei zuhause dem SV 03 Eisfeld mit 0:12.