Jugendergebnisse vom Wochenende - E-Junioren machen es spannend

Am Samstag konnten unsere E-Junioren den Matchball zum Kreismeistertitel noch nicht verwandeln. Sie führten schnell mit 3:0, doch Steinheid gelang in der zweiten Hälfte noch der Ausgleich. Dien Entscheidung ist somit vorerst vertagt. Unseren D2-Junioren gelang ein 6:4-Sieg gegen Oberlind II. Auch hier machte es unsere Mannschaft unnötig spannend, da sie eine zwischenzeitliche 5:1-Führung beinahe aus der Hand gab.