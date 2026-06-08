 2026-06-03T09:07:03.210Z

Vereinsnachrichten

Jugendergebnisse vom Wochenende - E-Junioren machen es spannend

von Toni Hopf · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser

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SG Mupperg

Am Samstag konnten unsere E-Junioren den Matchball zum Kreismeistertitel noch nicht verwandeln. Sie führten schnell mit 3:0, doch Steinheid gelang in der zweiten Hälfte noch der Ausgleich. Dien Entscheidung ist somit vorerst vertagt. Unseren D2-Junioren gelang ein 6:4-Sieg gegen Oberlind II. Auch hier machte es unsere Mannschaft unnötig spannend, da sie eine zwischenzeitliche 5:1-Führung beinahe aus der Hand gab.