Jugendergebnisse - D2 gewinnt im Wolkenrasen

Bereits am letzten Mittwoch gewann unsere D2 deutlich mit 7:1 bei der SG 1951 Sonneberg. Gestern hatten dann unsere F- und E-Junioren ihre letzten Spiele in dieser Saison. Die F-Junioren waren dabei zu Gast auf dem Sportplatz in Streufdorf und konnten dabei erneut viele Erfahrungen sammeln. Unsere E-Junioren verloren ihr letztes Saisonspiel in Sachsenbrunn mit 4:1.