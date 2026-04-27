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Vereinsnachrichten
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Jugendergbnisse vom Wochenende - zwei Siege in zwei Spielen!
Am Samstag gewannen unsere E-Junioren beim TSV Wacker Steinheid mit 2:1. Anton Rädlein und Norwin Luthardt waren dabei die Torschützen für unsere Mannschaft. Gestern gewannen unsere D2-Junioren mit 3:2 im Wolkenrasen bei der SG 1951 Sonneberg. Glückwunsch an unsere Nachwuchskicker zu diesen tollen Siegen!