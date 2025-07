Jugendausflug 2025 ins BLSV Sportcamp Inzell

Von Freitag, 04.07.2025, bis Sonntag, 06.07.2025, verbrachten knapp 100 Nachwuchsfußballer*innen von der männlichen U10 bis U16 sowie die weiblichen U11 und U13 das Wochenende im BLSV-Sportcamp in Inzell. Begleitet wurde der SCW-Nachwuchs von 16 Trainern und 3 Trainerinnen.

Fußball stand an diesem Wochenende bei bestem Wetter nicht im Vordergrund sondern Spiel und Spaß für die Kids. Am Samstagvormittag wurde ein sportlicher Event mit sieben verschiedenen Wettkämpfen ausgetragen. Dazu wurde der Nachwuchs in zwölf gemischten 8ter-Gruppen (Alter und Geschlecht) eingeteilt.