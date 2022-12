Jugend trifft auf Erfahrung Die letzte Hallenstadtmeisterschaft vor der Corona-Unterbrechung gewann Frank Mitschkowski mit dem 1. FC Mönchengladbach. Nun schaut er als Experte auf die Vorrundengruppen. Diesmal: Gruppe 3.

Die Einschätzung von Frank Mitschkowski: In dieser Gruppe sehe ich zwei Vereine auf Augenhöhe, bei denen die Protagonisten zurzeit richtig gute Arbeit abliefern. Odenkirchen hat sukzessive gute Jungs dazugeholt und mit Wolfgang Brück einen sehr erfahrenen Co-Trainer, mit dem ich an meiner Seite oder als mein Spieler auch schon Titel in der Halle gewonnen habe.

Zuletzt hat Odenkirchen zwei Landesligaspieler von Mennrath geholt, die wahrscheinlich auch in der Halle spielen dürften. Es wird zudem die Premiere von Ex-Spieler Simon Sommer an der Seitenlinie.

Starkes Wickrath

In Wickrath hat Trainer Dirk Horn mit viel Kontinuität etwas aufgebaut. Im Verein wussten sie, dass sie einen richtig starken Jahrgang in der Jugend haben – und dieser ist nun eine echte Bereicherung für den Verein, der sich nach dem Aufstieg schnell in der Bezirksliga etabliert hat. Im Kader gibt es viele, schnelle und technisch versierte Jungs. Nur Jugend und Geschwindigkeit reicht allerdings nicht, es geht auch um Technik und Spielverständnis, Handlungsschnelligkeit auf dem kleinen, engen Raum. Die Mischung macht es: In Giesenkirchen hatte ich, als wir das Masters in Dülken gewonnen haben, in jedem Mannschaftsblock einen erfahrenen Spieler. Das war zum einen Bernd Kämmerling und zum anderen Fatih Süngü – beide in einem Block war nicht zielführend. Aber als Kopf der „Blöcke“ waren sie überragend. Quasi ein Häuptling und drei Indianer. Mit Dennis Richter hat Wickrath ebenfalls diesen erfahrenen Akteur, der das Spiel steuern und entscheiden kann.

Das wird ein harter Zweikampf mit Odenkirchen. Wenn ich mich zwischen beiden Teams entscheiden muss, nenne ich Odenkirchen als Gruppensieger, da ich in der Mannschaft mit Knippertz, Karaman, Soggeberg und Marcel Schulz (mit ihm gewann ich 2020 den Titel) mehr Erfahrung sehe.