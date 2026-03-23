Jugend-Spielgemeinschaft trennt sich und Bezirksliga-Verlängerung

– Foto: Marcel Becker

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Riccetti ist seit seinem Wechsel im Sommer 2023 eine feste Größe im Team. Seine Vielseitigkeit macht ihn zu einer wichtigen Option, ob im Sturmzentrum, auf den Außenbahnen oder in einer offensiveren Rolle dahinter. In bislang 87 Pflichtspielen kommt er auf beeindruckende 63 Torbeteiligungen mit 27 Treffern und 36 Vorlagen.

Der TASV Hessigheim kann auch in Zukunft auf Danilo Riccetti bauen. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Enz/Murr hat die Vertragsverlängerung mit dem Offensivspieler bekanntgegeben und bindet damit eine zentrale Figur im Angriff.

Auch im Pokalfinale setzte er mit zwei Assists entscheidende Akzente. Beim TASV gilt Riccetti zudem als Identifikationsfigur – sportlich wie menschlich.

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FC Onstmettingen / FC Pfeffingen

Der FC Onstmettingen und der FC Pfeffingen beenden ihre langjährige Zusammenarbeit im Jugendbereich. Nach 15 Jahren gemeinsamer Spielgemeinschaft gehen beide Vereine ab dem kommenden Sommer getrennte Wege.

Die Entscheidung fiel in einem persönlichen Austausch und erfolgt im gegenseitigen Respekt. Beide Klubs betonen, auch künftig optimale Rahmenbedingungen für ihre Nachwuchsspieler schaffen zu wollen.

Bis zum Ende der laufenden Saison bleibt der Spielbetrieb wie gewohnt bestehen, sodass für die betroffenen Spieler keine Nachteile entstehen.

Mit der Trennung endet eine erfolgreiche Kooperation, die über viele Jahre hinweg den Jugendfußball in der Region geprägt hat. Beide Vereine blicken nun unabhängig voneinander in die Zukunft.

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