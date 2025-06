Jugend-Relegation: Es geht um BOL-Tickets

Die Relegationsspiele sind auch im Nachwuchsbereich sehr beliebt und zahlreiche Zuschauer verfolgen die Partien der Youngsters. Im Fußballkreis Ost stehen im U19- und U17-Bereich in den kommenden Tagen die entscheidenden Matches um den Aufstieg zur Bezirksoberliga auf dem Programm. Fader Beigeschmack: Wieviel Plätze im Bezirksoberhaus letztlich frei sein werden, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden. Fest steht allerdings, dass es in jedem Altersbereich mindestens einen Aufsteiger geben wird.



In der Spielzeit 2024/2025 wurde die Besetzung der U19-BOL zu einer Farce, den kurzfristig zogen die JFG Straubing-Bogen und die SpVgg Ruhmannsfelden ihre Teams zurück. Im Kreis West steht die SG Abensberg bereits als Aufsteiger fest, aus der Landesliga sind der FC Dingolfing und der SV Schalding-Heining abgestiegen. Bei der U17 gibt es keinen Absteiger, deshalb ist die Chance groß, dass neben den Kreismeistern - im West hat es der SSV Eggenfelden geschafft - weitere BOL-Plätze frei werden könnten.