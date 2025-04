Jugend für Olympia | Transfer-News

Aus der Not eine Tugend

Nach den schweren Verletzungen im Kader der Aktiven war klar, dass aus der Not eine Tugend wird und wir vor Herausforderungen stehen, die wir gerne mit weniger Druck angehen wollten.

Dank der guten Arbeit zwischen den Trainern Andy Spann und Ben Damal findet durchgehend eine fließende Integration der A-Jugendlichen in den Aktivenbereich statt. Auch in der Vorbereitung hat man schon mit einem internen elf gegen elf und regelmäßigen Trainingsteilnahmen dafür gesorgt, dass das Zusammenspiel zwischen den beiden Teams super funktionieren kann.

Aber… die Jungs haben mit ihrem Talent, ihrem Willen und ihrer Identifikation mit der Olympia die Situation super gemeistert. Sie haben durch Minuten in der Landesliga und Trainingseinheiten bei den Aktiven bereits wichtige Erfahrungen sammeln können.

Luis Baur wurde bereits in der Sommervorbereitung fix bei den Aktiven integriert. Aber auch Leon Milanovich, Fabi Eiferle, Tobias Bissel, Marko Kopanidis, Phil Stadler und auch Mumi Tasdemir, alle haben bereits Minuten in der Landesliga sammeln können. Zu den Jungs, die bereits Minuten gesammelt haben, gesellen sich Jonas Gantert als Keeper und Marco Steudtner als zentraler Mittelfeldspieler dazu.

Hoch erfreulich ist es, dass beispielsweise Spieler wie Fabian Eiferle und Leon Milanovich, die seit ihrer jungen Kindheit in Laupheim spielen nun auch den Übergang in den Aktivenbereich in ihrem Heimatverein gehen wollen.

Bei der Olympia soll in den kommenden Jahren verstärkt auf die jungen Spieler gesetzt werden. Wir bilden sie aus und wollen von der guten Ausbildung unserer Jugend auch im Aktivenbereich profitieren.

Wir erhoffen uns ein Signal in Oberschwaben, dass bei der Olympia sowohl eine gute Ausbildung genossen werden kann, aber auch die weitere sportliche Laufbahn und das Vereinsleben mit beständiger Identifikation weitergehen kann.

Sportlich wollen wir mit beiden Mannschaften die Klassen halten, aber alles in allem geht es auch vor allem darum, gemeinsam nachhaltig eine Olympia DNA zu implementieren, die uns stolz macht.

Der Weg ist der Richtige und wir wünschen unseren Talenten nur das Beste.