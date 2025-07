„Jugend forscht: TSV Kromsdorf verstärkt sich mit Meier.“

Als ersten Neuzugang für die neue Saison möchten wir euch Oskar Meier vorstellen. Im F-Junioren-Alter begann er bei dem SSV Blau-Gelb-Mellingen mit dem Fußballspielen. Mit dem Eintritt in den jüngeren C-Jahrgang wechselte er zum SV 08 Rothenstein. Hier sammelte er später auch erste Erfahrungen im Erwachsenenbereich und durfte in der Saison 2023/2024 mit der ersten Mannschaft aus Rothenstein den Aufstieg in die Landesklasse feiern. In der folgenden Saison 2024/2025 spielte er hauptsächlich in der Kreisliga Jena für die 2. Herrenmannschaft aus Rothenstein und konnte hier auch einige Tore erzielen. Auch im Landesklasse-Team kam er zu ein paar Einsätzen. In der neuen Saison dürfen wir mit Oskar einen schnellen, ehrgeizigen jungen Spieler in unserem Team begrüßen. Wir wünschen Dir, Oskar, viel Spaß und eine weitere positive Entwicklung und vor allem eine verletzungsfreie Saison. Nur der TSV!