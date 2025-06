 Jugend forscht trifft Sturm und Drang bei St. Tönis

Das Rennen um die Meisterschaft der Oberliga war auf der Zielgeraden kaum an Spannung zu überbieten. Dass der SC St. Tönis bis zum vorletzten Spieltag zu den Bewerbern um den Aufstieg in die Regionalliga zählte, war sicherlich die größte Überraschung der Saison 2024/25.

Nach Platzierungen in der unteren Tabellenhälfte und Abstiegskampf sprang für das Team von Trainer Bekim Kastrati in dieser Saison der vierte Tabellenplatz heraus, der nach dem verpassten „Finale“ bei dem einen oder anderen Beteiligten im ersten Moment aber eher Abbild für ein enttäuschendes Abschneiden war. Mit etwas Abstand dürfte allerdings auch bei jenen die Erkenntnis eingezogen sein, dass der SC den größten sportlichen Erfolg seiner Vereinsgeschichte gefeiert hat.

Großen Anteil daran haben Bekim Kastrati mit Co-Trainer Johannes Dahms und die Mannschaft gleichermaßen. Das Trainerduo verpasste dem Team ein hohes Maß an Flexibilität, entwickelte es taktisch weiter – und trotz des frühzeitigen Ausfalls des eigentlich gesetzten Lukas Stiels, gewann der SC im Verbund an defensiver Stabilität. Die Mannschaft zog bereitwillig mit und erwies sich besonders auf dem Platz als geschlossene Einheit. „Jeder hat Bock, Teil dieser Mannschaft zu sein“, ließ Kapitän Dominik Dohmen zwischenzeitlich wissen, der sicher eine der herausragenden Figuren der abgelaufenen Saison war.

Begünstigt durch einen guten Saisonstart gewann der SC schnell an Selbstvertrauen und schwamm immer oben mit. Eine weitere Rolle spielte, dass sich der SC im Gegensatz zur Vorsaison von Niederlagen nicht aus der Bahn werfen ließ und unbeirrt seinen eingeschlagenen Weg fortsetzte. Zudem überraschte Kastrati immer wieder mit personellen Entscheidungen, die sich in der Regel als gewinnbringend erwiesen. Nicht nur in der Startelf, sondern auch „von der Bank“, die sich als großes Plus erwies. Sicher nicht immer zur Freude Nichtberücksichtiger, aber der Erfolg gab dem 46-Jährigen Recht.

Schnell erwies sich auch die Verpflichtung von Daiko Kamo als Volltreffer. Der Japaner brachte es am Ende auf 19 Saisontore und neun Assists. Dicht gefolgt von Mario Knops (17 Tore/zehn Assists), der neben seinen bereits vorhandenen spielerischen Fähigkeiten an Torgefahr zulegte. Dass der SC mit 95 Toren die zweitbeste Marke der gesamten Oberliga setzte, war aber auch vielen anderen Akteuren geschuldet, was die Blau-Gelben unterm Strich unberechenbarer machte. Im Tor wechselten sich Simon Sell und Jan Fauseweh ab. Eine vergleichsweise ungewöhnliche, aber nachvollziehbare Regelung, da sich vor dem Saisonstart und auch im weiteren Verlauf keine klare Nummer Eins herauskristallisierte. Aber: auch beide Torhüter hatten ihren Anteil an einer starken Saison.

In der Rückrunde wusste der SC weiterhin zu überzeugen, legte eine Serie von sieben Siegen in Folge hin und übernahm am 21. Spieltag erstmals die Tabellenspitze. Allerdings gab es weitere Rückschläge zu verkraften, als nach Verletzungen von Maximilian Pohlig und Kilian Bella Tchanas gelernte Innenverteidiger zum raren Gut wurden. Dazu fiel mit Julian Suaterna-Florez ein weiterer wichtiger Baustein aus. Doch es sprach für den SC, dass er auch diese schwierige Phase meisterte. Durch das 4:4 beim Mülheimer FC am letzten Spieltag verpasste es der SC, die Saison als bestes Auswärtsteam zu beenden. 31 Punkte waren es zum Schluss, 17 mehr als in der vergangenen Saison.

Mit jugendlichem Esprit zum Erfolg

Einer der erfreulichsten Aspekte war, dass der SC bei seinen Neuzugängen nicht ausschließlich auf gestandene Spieler setzte, sondern auch jungen, talentierten Kickern die Möglichkeit gab, sich weiter zu entwickeln und in der Oberliga zu behaupten. Ganz im Sinne von Kastrati, der gerne mit entwicklungsfähigen Youngstern arbeitet. Nach und nach zahlt sich nun auch die gute Jugendarbeit aus, die der SC seit einigen Jahren erfolgreich vorantreibt – wodurch er inzwischen für Nachwuchsspieler aus dem Umland immer interessanter wird. Davon profitierte letztlich auch das Oberliga-Team, als es in der Saisonschlussphase personell eng wurde. So genossen die A-Jugendlichen Eghosa Aaron Ogbeide, Ibraim Ilazi und Alexander Opoku Kastratis Vertrauen und sammelten erste Erfahrungen in der Oberliga.

Die kommende Spielzeit wird nun zeigen, ob die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte nur ein Strohfeuer war – oder ob der eingeschlagene Weg weiterhin beibehalten werden kann und durch nachhaltiges Arbeiten der Erfolg in St. Tönis zur willkommenen Gewohnheit wird.