»Jugend forscht« in Bayreuth: Spitzenreiter Mögeldorf zu Gast

Am 4. Spieltag der Landesliga Nordost kommt es zu einem hochspannenden Aufeinandertreffen zweier extrem junger, spielfreudiger Teams. Die Regionalliga-Reserve der SpVgg Bayreuth empfängt den makellosen Tabellenführer SpVgg Mögeldorf 2000. Während die Gastgeber nach einer bitteren 0:3-Niederlage in Buckenhofen auf Wiedergutmachung aus sind, wollen die Nürnberger ihren Traumstart mit dem vierten Sieg im vierten Spiel veredeln.
Die SpVgg Mögeldorf unterstrich am vergangenen Spieltag beim 3:2-Erfolg gegen den 1. FC Herzogenaurach einmal mehr ihre Moral. Kimi Japec (11.) brachte die Hausherren früh in Führung, ehe die Gäste das Spiel drehten und sogar per Foulelfmeter die Chance auf eine höhere Führung vergaben – Mögeldors Keeper Valentin Freymann parierte glänzend gegen Kevin Rockwell (34.). Ein verwandelter Strafstoß von Luca Glauber (58.) brachte den Ausgleich, ehe Joker Levi Stark in der Nachspielzeit (90.+3) für den umjubelten Siegtreffer sorgte.
Auf der Gegenseite musste sich Bayreuth II beim SV Buckenhofen trotz guter Vorstellung mit 0:3 geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Hälfte bestrafte Furkan Atim (49.) einen individuellen Fehler in der Bayreuther Hintermannschaft. In der Schlussphase schraubten Danylo Steshakov (88.) und Julian Friedhelm (90.+1) das Ergebnis in die Höhe.
Trotz der deutlichen Niederlage in Buckenhofen sieht Bayreuths Coach Perparim Gashi keinen Grund zur Panik und setzt auf Geduld mit seinen Schützlingen: „Wir wissen alle im Verein, dass wir eine sehr, sehr junge, talentierte Truppe haben, die Zeit und Erfahrung benötigt. Natürlich werden wir noch bei dem einen oder anderen Spiel mit Sicherheit mal Lehrgeld zahlen müssen. Das ist aber normal.“ Dem Duell mit dem Spitzenreiter blickt er voller Zuversicht entgegen: „Wir lassen den Kopf nicht hängen und werden auch die Woche dementsprechend Gas geben im Training. Der Spitzenreiter wird mit sehr viel Selbstbewusstsein kommen, aber ich vertraue meinen Jungs sehr und bin zuversichtlich, dass sie alles in die Waagschale werfen werden, um in Bayreuth was zu behalten – am besten drei Punkte.“
Auch Mögeldorfs Trainer Manuel Bergmüller ordnet die bisherigen drei Siege sachlich ein, lobt aber die Torgefahr seines Teams, das bereits zehn verschiedene Torschützen stellt: „Drei Siege sind schön, allerdings können wir das schon ganz gut einordnen. Von der Top-Form sind wir aber noch weit entfernt. Unser größtes Plus aktuell: 12 Tore und 10 verschiedene Torschützen. Das zeigt einfach, wie breit und gut unser Kader geworden ist.“ Vor dem kommenden Gegner zeigt er großen Respekt und zieht Parallelen: „Unfassbar, Bayreuth II schlägt sogar uns mal im Jungsein. Sie spielen in meinen Augen einen richtig guten Fußball und spielen von hinten raus. Wir beide setzen auf unsere eigene Jugend und daher wird es spannend sein, wer das Spiel im Zeichen von ‚Jugend forscht‘ denn dann tatsächlich gewinnt. Ich bin davon überzeugt, dass es fußballtechnisch wirklich ein Augenschmaus werden könnte.“
Die SpVgg Mögeldorf thront mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten und 12:4 Toren an der Tabellenspitze. Der Aufsteiger aus Bayreuth rangiert mit drei Zählern aus drei Spielen auf Platz 11. Wenn das Duell im Zeichen von „Jugend forscht“ angepfiffen wird, wollen beide Seiten ihren spielerischen Ansatz gewinnbringend auf den Platz bringen.
Die weiteren Spiele des 4. Spieltags: