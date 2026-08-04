»Jugend forscht« in Bayreuth: Spitzenreiter Mögeldorf zu Gast Gashi-Elf fordert makellose Mögeldorfer +++ Bergmüller erwartet ein fußballerisches Spektakel +++ Trotz Lehrgeld-Erfahrungen: Bayreuth II setzt voll auf Mut und spielerische Klasse von Marco Baumgartner · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Wollen auch in der englichen Woche ganz oben bleiben: Die SpVgg Mögeldorf muss dafür aber bei der Regionalliga-Reserve aus Bayreuth punkten. – Foto: Sportfoto Zink / Th. Hahn

Am 4. Spieltag der Landesliga Nordost kommt es zu einem hochspannenden Aufeinandertreffen zweier extrem junger, spielfreudiger Teams. Die Regionalliga-Reserve der SpVgg Bayreuth empfängt den makellosen Tabellenführer SpVgg Mögeldorf 2000. Während die Gastgeber nach einer bitteren 0:3-Niederlage in Buckenhofen auf Wiedergutmachung aus sind, wollen die Nürnberger ihren Traumstart mit dem vierten Sieg im vierten Spiel veredeln.

Dramatischer Heimsieg für den Spitzenreiter Die SpVgg Mögeldorf unterstrich am vergangenen Spieltag beim 3:2-Erfolg gegen den 1. FC Herzogenaurach einmal mehr ihre Moral. Kimi Japec (11.) brachte die Hausherren früh in Führung, ehe die Gäste das Spiel drehten und sogar per Foulelfmeter die Chance auf eine höhere Führung vergaben – Mögeldors Keeper Valentin Freymann parierte glänzend gegen Kevin Rockwell (34.). Ein verwandelter Strafstoß von Luca Glauber (58.) brachte den Ausgleich, ehe Joker Levi Stark in der Nachspielzeit (90.+3) für den umjubelten Siegtreffer sorgte. Auf der Gegenseite musste sich Bayreuth II beim SV Buckenhofen trotz guter Vorstellung mit 0:3 geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Hälfte bestrafte Furkan Atim (49.) einen individuellen Fehler in der Bayreuther Hintermannschaft. In der Schlussphase schraubten Danylo Steshakov (88.) und Julian Friedhelm (90.+1) das Ergebnis in die Höhe.

Morgen, 18:30 Uhr SpVgg Bayreuth SpV Bayreuth II SpVgg Mögeldorf 2000 Mögeldorf 18:30 PUSH