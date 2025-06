„Jugend forscht“ beim Rekordmeister

Gleich sechs Neuzugänge stellte Rekordmeister Jeunesse Esch dieser Tage vor. Dabei fällt auf, dass der älteste Neuzugang gerade einmal 23 Jahre zählt und sich unter dem halben Dutzend gleich vier Nachwuchs-Nationalspieler befinden. Elf Spieler verließen den Verein. Neu sind Sergio Englaro (Tor/Etzella), Christophe Andrade (Verteidigung/F91), Roni Klisurica (Mittelfeld/Kerkrade U23), Tim Flick (Angriff/F91), Adrien Scholler (Angriff/Fola) und Leon Elshan (Angriff/Petingen). Auch Alexis Larrière gehört wieder zum Kader der ersten Mannschaft.

Alle neuen Spieler besitzen die Luxemburger Nationalität. „Es fehlte in den vergangenen Jahren an der Identität“, so Vereinspräsident Marc Theisen. „Das hoffen wir so geändert zu haben.“ Im Prinzip wird es in Esch zu keinen weiteren Ab- oder Zugängen kommen. „Da spielen auch die wirtschaftlichen Zwänge eine Rolle“, gibt der ehemalige Vorsitzende des COSL Einblick in die Finanzen von Jeunesse Esch.