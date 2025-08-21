Jugend forscht beim FC Ismaning – Muriqi: „Es trauen sich wenige, diesen Weg so zu gehen“

Der FC Ismaning kämpft auch diese Saison wieder um den Klassenerhalt in der Bayernliga. Anstatt auf Erfahrung setzt Trainer Muriqi auf den Nachwuchs.

Ismaning - Viele Mannschaften bauen nach wie vor auf erfahrene Spieler in ihren eigenen Reihen. So steht auch ein 39-jähriger Manuel Neuer weiterhin unangefochten im Tor des FC Bayern München . Auch im Amateur-Fußball wird weiterhin auf die Abgebrühtheit von Routiniers gesetzt. Das Pendant dazu bildet der Bayernligist FC Ismaning.

In fünf ihrer bisher sechs Ligaspielen stellte Cheftrainer Xhevat „Jacky“ Muriqi jeweils eine Startelf mit einem Altersdurchschnitt von unter 21 Jahren auf. Beim 3:3-Remis unter der Woche gegen das Top-Team aus Pipinsried stellten die Münchner bei ihrem Comeback nach 0:3-Rückstand mit einem Durchschnitt von 20,8 Jahren die jüngste Startaufstellung der Saison.

Im Sommer erfolgte beim FC Ismaning ein Umbruch. Insgesamt gab der Verein 14 Spieler ab und verpflichtete 13 Neuzugänge. Dabei verließen vor allem viele ältere Spieler die Ismaninger und machten Platz für den Nachwuchs. Der gesamte Kader ist im Schnitt gerade einmal 21,3 Jahre alt. Der älteste Spieler ist Kapitän Daniel Weber - und das im Alter von 27.

Ich habe aber lieber Spieler, die bei mir den ersten oder zweiten Vertrag unterschreiben als den letzten.

Xhevat „Jacky“ Muriqi über den Fokus auf junge Talente in seiner Mannschaft.

Die Verjüngung des Bayernligisten war unter anderem auch ein Wunsch von Trainer Muriqi. „Ich arbeite gerne mit jungen Spielern zusammen. Es trauen sich wenige, diesen Weg so zu gehen. Ich habe aber lieber Spieler, die bei mir den ersten oder zweiten Vertrag unterschreiben als den letzten“, so Muriqi im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Hierbei betont der Cheftrainer auch die finanziellen Vorteile, die in Ismaning gerne gesehen werden.

Mit dem jungen Kader will die Muriqi-Mannschaft so früh wie möglich den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd einfahren. Jedoch schielen die Münchner auch weiter nach oben. Mit seiner jungen Truppe hat der FCI im Vorhinein mit Blick auf die neue Spielzeit eine einstellige Platzierung als Saisonziel ausgerufen.

Entwicklungsprozess beim FC Ismaning: Muriqi will von Spiel zu Spiel schauen

Vor allem aber zum Saisonbeginn hat Muriqi noch viel Geduld mit seiner Mannschaft. „Am Anfang hat man schon gemerkt, dass wir teilweise zu unerfahren sind. Man sieht aber die Entwicklung. Wir haben schon ein paar gute Leistungen gezeigt“. Gerade in der ersten Hälfte der Saison will Muriqi daher erst einmal von Spiel zu Spiel schauen.

Dennoch traut er seiner Truppe alles zu. „Im Training sieht das alles oft echt großartig aus. Jetzt müssen die Jungs ihr Talent einfach im Spiel zeigen. Am Ende des Jahres werden wir dann sehen, wie weit wir wirklich sind“. Die nächste Chance, ihr Potenzial zu zeigen, hat die Mannschaft des FCI am Samstag. Dann geht es um 15 Uhr auswärts bei Regionalliga-Absteiger Türkgücü München um die nächsten Punkte. (seb)