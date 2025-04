Jugend forscht bei der SSVg Velbert: Nächstes Top-Talent im Anflug

"Wir suchen gezielt nach jungen Spielern, die ein hohes Entwicklungspotenzial versprechen und nun den nächsten Schritt machen wollen", verriet Sportchef Michael Kirschner noch vor kurzem der WAZ. So möchte der Verein die offen kommunizierten Etatkürzungen geschickt umgehen. Und eins ist klar: Qualitativ können sich die bisherigen Transfers sehen lassen, denn auch Gudalovic hat schon in jungen Jahren eine beachtliche Vita anzubieten.

Nach seiner fußballerischen Ausbildung in den Leistungszentren von Fortuna Düsseldorf und dem Wuppertaler SV, fasste der 20-Jährige für Sprockhövel in seiner ersten festen Saison bei den Senioren direkt Fuß und verzeichnete in der Oberliga Westfalen bereits 22 Einsätze bei drei Treffern. Zwar ging es am Ende eine Spielklasse runter, doch als einer der Leistungsträger des Teams (zehn Tore in 23 Spielen), ist Gudalovic mit der TSG auf bestem Wege zum direkten Wiederaufstieg.

Nach aktuellem Stand ist es noch völlig unklar, ob Gudalovic in der kommenden Spielzeit dann in der Oberliga Niederrhein oder gar der Regionalliga West zum Einsatz kommen kann. Die SSVg kann mit drei Zählern Rückstand auf die Spitze schließlich noch ein ernsthaftes Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden.