Jugend forscht bei 1860 München: Diese Talente wollen die 3. Liga aufmischen

Sammelte bereits Drittliga-Minuten: 1860-Talent Mike Gevorgyan. – Foto: IMAGO/Andy Buenning

Am Sonntag startet der TSV 1860 München in die Vorbereitung auf die 3. Liga. Mit an Bord sind auch einige vielversprechende Talente aus dem Löwen-NLZ.

Der Countdown läuft: Noch fünf Tage, dann fällt der Startschuss beim TSV 1860 München für die Sommer-Vorbereitung. Am Sonntag um 14 Uhr werden zahlreiche Löwenfans an die Grünwalder Straße 114 kommen, um die prominenten Rückkehrer Kevin Volland, Florian Niederlechner und Kilian Jakob erstmals zu begutachten. Ob und vor allem wie viele weitere Neuzugänge ebenfalls ihr Trainingsdebüt bei den Sechzgern geben werden, hängt maßgeblich von einer Sitzung des Aufsichtsrates ab, bei der es um die Genehmigung frischer Gelder geht (tz berichtete). 1860 München: Wer wird der nächste Lukas Reich?

Unabhängig vom Ausgang der wegweisenden Sitzung werden einige 1860-Anhänger am Sonntag bei so manchem Spieler zweimal hinsehen und möglicherweise sogar das Internet bemühen müssen, um den Namen herauszufinden. Denn zum Start der Vorbereitung integriert Löwen-Coach Patrick Glöckner sechs Nachwuchstalente aus dem NLZ, die versuchen werden, den Durchbruch im Drittliga-Team zu schaffen, ähnlich wie in der Vorsaison Lukas Reich (verkauft an Zweitligist Greuther Fürth) und Sean Dulic. Auch wenn bei einigen der sechs Talente das Arbeitspapier Ende Juni ausläuft, weiß die tz, dass Sechzig in den nächsten Tagen die ein oder andere Vertragsverlängerung mit seinem Tafelsilber bekannt geben wird. Wir haben die Übersicht, auf welche Youngsters die Löwenfans genauer achten sollten: Miran Qela: 1860 und die Torhüter – aktuell ein Stochern im Nebel. Nun, ein wenig wird er sich bald lichten. Der 18-jährige Qela soll die Position des dritten Keepers hinter René Vollath und der noch vakanten Nummer eins werden. Qela überzeugte in der U-19-Bundesliga und traf sogar gegen den FC Bayern München in der letzten Sekunde zum 2:2-Ausgleich. Bereits im Vorjahr war der 1,89-Meter-Mann im Trainingslager der Profis dabei, wird auch heuer mit den Löwen nach Österreich reisen.

Sicherer Rückhalt für die U 19 des TSV 1860 München: Miran Qela. – Foto: IMAGO

Finn Fuchs: Leroy Kwadwo, Florian Bähr und Reich? Weg. Anderson Lucoqui? So gut wie weg. Bleibt auf der Schienenposition auf der linken Seite für die neue Spielzeit nur noch Neuzugang Jakob. Umso praktischer, dass mit Fuchs ein Mann aus dem eigenen Stall als Ersatz parat steht. Der flinke 19-Jährige kam in der vergangenen Saison sowohl in der U-19-Bayernliga als auch für die Reserve in der Bayernliga zum Einsatz. Beim 3:1-Testspielsieg in Fürth 2024 lief Fuchs auch erstmals mit den Profis auf.

Wollen bei 1860 München zukünftig hoch hinaus: Finn Fuchs (re.) und Samuel Althaus. – Foto: IMAGO/Fotografie73

Lasse Faßmann: Robust, zweikampfstark, gute Übersicht: In der Bundesliga-U 19 wusste Faßmann als Löwen-Kapitän zu überzeugen. Auch er durfte in Testpartien bereits „oben“ aufspielen. Auch wenn die Konkurrenz auf der Innenverteidigerposition namhaft ist: Im neuen 3-5-2-System sind die Löwen mit derzeit vier zentralen Abwehrspielern nicht gerade breit aufgestellt. Die Chance für Faßmann?

Robuster Innenverteidiger beim TSV 1860 München: Lasse Faßmann. – Foto: IMAGO

Samuel Althaus: Variabel einsetzbar, ist Althaus am liebsten auf der Sechs beheimatet. Der 19-jährige Hüne – 1,96 Meter groß – gilt als eines der größten Talente bei den Löwen. Althaus bringt für sein Alter ein gutes Gesamtpaket mit, ist torgefährlich. Aber: Der Youngster muss sein Temperament in den Griff bekommen, flog in der Vorsaison bei der U 19 dreimal vom Platz. 1860 München: Gevorgyan und Erdogan durften bereits Drittliga-Luft schnuppern Mike Gevorgyan: Dreh- und Angelpunkt bei der U 21 der Löwen. Gevorgyan sammelt unheimlich viele Ballkontakte im zentralen Mittelfeld, ist stets anspielbereit. Die Belohnung seiner starken Bayernliga-Saison (14 Scorerpunkte) waren zwei Kurz-Einsätze in der 3. Liga. Verlängert 1860 den auslaufenden Vertrag des 20-Jährigen, darf man sich auf einen spielfreudigen Kreativkopf freuen.

Schwer zu bremsen: 1860-Dribbler Emre Erdogan (li.). – Foto: IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch