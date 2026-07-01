„Jugend forscht“ auf Kareths Höhen: 12 Neue für den Kreisliga-Unterbau

Viele neue Gesichter beim TSV Kareth-Lappersdorf II: Hintere Reihe von links: Sebastian Schott, Konrad Auerbach, Julian Schäffler, Magnus Wiedmann, Luca Ruiz Valinhos und Luis Wismeth. Vordere Reihe von links: Trainer Ludwig Begerl, Quirin Speckner, Elliot Deola, Lorenz Hofherr, Simon Mario und Sportlicher Leiter Stephan Zizlsperger. Es fehlen: Kai Mendl und Nicolai Steuer. – Foto: TSV Kareth-Lappersdorf

Von einem kurzen „Abstecher“ in die Bezirksliga abgesehen, gehört der TSV Kareth-Lappersdorf II seit langen Jahren zum Stamminventar der Kreisliga. Das soll erstmal auch so bleiben. Die näherrückende neue Saison soll eine sorgenfreie werden. Mit den hinteren Plätzen will man bestenfalls nichts zu tun haben. Hierbei startet der Karether Landesliga-Unterbau mit einem verjüngten Gesicht. Mehr als zehn Nachwuchskicker aus der eigenen A-Jugend stießen zur Mannschaft von Übungsleiter Ludwig Begerl. Hinzu kommt ein externer Neuzugang.

Dass der TSV Kareth eine hervorragende Jugendausbildung praktiziert, ist ja über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt. Dies trägt weiterhin Früchte. Diesen Sommer rückt über ein Dutzend Jugendspieler in den Herrenbereich auf. Elf von ihnen sind zunächst fürs Kreisliga-Team vorgesehen. Wobei ein Aufdrängen in Richtung Landesliga natürlich stets möglich ist. Namentlich sind das Sebastian Schott, Konrad Auerbach, Julian Schäfler, Magnus Wiedmann, Luca Ruiz Valinhos, Luis Wismeth, Quirin Speckner, Elliot Deola, Lorenz Hofherr, Mario Simon und Kai Mendl. Die 18- und 19-jährigen Youngster spielen teilweise seit der E-Jugend für den TSV und haben sich bewusst dazu entschieden, auf Kareths Höhen auch ihre ersten Schritte im Herrenbereich zu gehen.



„Es war uns wichtig, den Jungs – neben unserer gut strukturierten 1. Mannschaft – eine Heimat in der 2. Mannschaft zu geben, wo sie auf gutem Niveau in der starken Kreisliga 1 ihre ersten Schritte im Herrenbereich machen können“, erklärt Trainer Ludwig Begerl. Vier Spieler gehörten zuletzt dem Kader der Landesliga-U19 an. Der Rest spielte in der „A3“ (Kreisliga). „Fast alle Spieler haben bis zur B-Jugend in den Einser-Mannschaften gespielt und sind entsprechend gut ausgebildet“, freut sich Begerl auf den Schub an Talenten. Neu im Kader ist außerdem Nicolai Steuer. Der 22-jährige Student hat seinen Lebensmittelpunkt nach Regensburg verlagert und sich dem TSV angeschlossen. Im Mai bestritt er bereits zwei erste Spiele für Kareth II. In der Jugend wurde der Offensivmann höherklassig ausgebildet, spielte unter anderem für Bremerhaven in der U15-Regionalliga.



