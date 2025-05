JUGEND FÖRDERN – VEREINE STÄRKEN Unternehmerabend 2025 von Anpfiff ins Leben bringt Partner, Pläne und Perspektiven zusammen +++ Ausblick auf 25-jähriges Jubiläum und neue Projekte

Unter dem Leitmotiv Jugend fördern – Vereine stärken lud der Verein Anpfiff ins Leben am Donnerstagabend seine Partner und Unterstützer zum Unternehmerabend in Heidelberg ein. In stilvoller Atmosphäre über den Dächern der Stadt erwarteten die ca. 120 anwesenden Gäste spannende Einblicke in die strategische Entwicklung des Vereins und bekamen einen ersten Ausblick auf das 25-jährige Jubiläum von Anpfiff ins Leben im kommenden Jahr. Anpfiff-Botschafterin und TV-Moderatorin Jessica "Jess" Schöne führte souverän und sympathisch durch das Programm.