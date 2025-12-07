Jugend des 1. FC Lintfort steigt in die Niederrhein-Liga auf!

Für die Lintforter ist dieser Erfolg weit mehr als nur ein sportliches Ausrufezeichen. Er ist ein Meilenstein der strategischen Jugendentwicklung, die der Verein vor rund zweieinhalb Jahren konsequent gestartet hat.

Mit einem überzeugenden 4:1-Erfolg gegen die JSG Veen/Alpen/Menzelen hat die D1 des 1. FC Lintfort den Sprung in die Niederrheinliga-Rückrunde perfekt gemacht. Durch den Sieg behauptete das Team den zweiten Tabellenplatz, stieg gemeinsam mit dem VfB Homberg auf und ließ den direkten Verfolger SV Budberg hinter sich.

Der Abpfiff löste einen wahren emotionalen Ausnahmezustand aus: Die Eltern der Mannschaft feierten den Erfolg leidenschaftlich, mit Pyros, lauten Jubelrufen und einer Stimmung, die man sonst nur aus großen Stadionmomenten kennt. Ein beeindruckendes Bild, das zeigte, wie viel dieser Erfolg für alle Beteiligten bedeutet.

Ein besonderer Moment für den gesamten Verein

Der 1. FC Lintfort hatte sich zum Ziel gesetzt, die Jugendabteilung nachhaltig zu stärken. Mit zwei Mannschaften in der Grenzlandliga und nun einer Mannschaft in der Niederrheinliga ist der Verein so gut aufgestellt wie seit Jahren nicht mehr.

Auch wenn die B-Jugend die Qualifikation zur Grenzlandliga knapp verpasste, zeigt ihr aktueller 2. Platz in der Leistungsklasse – punktgleich mit dem Tabellenführer – die enorme Entwicklung. Besonders bemerkenswert: Ein Großteil des B-Jugendkaders besteht aus jungen Jahrgängen, was für die kommende Saison eine noch bessere Ausgangslage erwarten lässt.

Starke Perspektive für den gesamten Leistungsbereich

Der Verein stellt nicht nur im Jugendbereich ambitionierte Teams. Auch im Seniorenbereich sind die Perspektiven klar:

1. Mannschaft: etabliert in der Landesliga

2. Mannschaft: spielt eine starke Saison in der Kreisliga B und mischt im Aufstiegskampf mit

Damit bietet der 1. FC Lintfort jungen Talenten klare Entwicklungspfade: Von der Jugend bis in den Seniorenfußball.

Top-Infrastruktur als Standortvorteil

Die Anlage in Kamp-Lintfort gehört zu den besten im Amateurbereich der Region. Dazu zählen:

Zwei große Kunstrasenplätze mit moderner Tribüne

Ein Kleinspielfeld (Kunstrasen)

Ein großer Naturrasenplatz

Ein zusätzliches Kleinspielfeld (Rasen)

zahlreiche Kabinen und Räumlichkeiten für Besprechungen

Die optimale Verkehrsanbindung – nur wenige Minuten von der Autobahn entfernt – sorgt dafür, dass der Verein ein großes Einzugsgebiet hat. So spielen mittlerweile sogar in der A- und B-Jugend Spieler aus dem Kreis Kleve in den rot-blauen Farben.

Den 1. FC Lintfort kennenlernen:

Möchtest Du ein Teil des Projekts sein, dann schreibe uns jetzt unter probetraining@1fc-lintfort.de

Dank und Glückwünsche

Ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer, Familien und Helfer, die diesen Weg begleitet haben. Glückwunsch an alle Spieler sowie das gesamte Trainerteam. Dieser Erfolg ist euer gemeinsames Werk!