Jugend des 1. FC Lintfort steigt in die Niederrhein-Liga auf!

Mit einem überzeugenden 4:1-Erfolg gegen die JSG Veen/Alpen/Menzelen hat die D1 des 1. FC Lintfort den Sprung in die Niederrheinliga-Rückrunde perfekt gemacht. Durch den Sieg behauptete das Team den zweiten Tabellenplatz, stieg gemeinsam mit dem VfB Homberg auf und ließ den direkten Verfolger SV Budberg hinter sich.
Für die Lintforter ist dieser Erfolg weit mehr als nur ein sportliches Ausrufezeichen. Er ist ein Meilenstein der strategischen Jugendentwicklung, die der Verein vor rund zweieinhalb Jahren konsequent gestartet hat.
Der Abpfiff löste einen wahren emotionalen Ausnahmezustand aus:
Die Eltern der Mannschaft feierten den Erfolg leidenschaftlich, mit Pyros, lauten Jubelrufen und einer Stimmung, die man sonst nur aus großen Stadionmomenten kennt. Ein beeindruckendes Bild, das zeigte, wie viel dieser Erfolg für alle Beteiligten bedeutet.
Der 1. FC Lintfort hatte sich zum Ziel gesetzt, die Jugendabteilung nachhaltig zu stärken. Mit zwei Mannschaften in der Grenzlandliga und nun einer Mannschaft in der Niederrheinliga ist der Verein so gut aufgestellt wie seit Jahren nicht mehr.
Auch wenn die B-Jugend die Qualifikation zur Grenzlandliga knapp verpasste, zeigt ihr aktueller 2. Platz in der Leistungsklasse – punktgleich mit dem Tabellenführer – die enorme Entwicklung. Besonders bemerkenswert: Ein Großteil des B-Jugendkaders besteht aus jungen Jahrgängen, was für die kommende Saison eine noch bessere Ausgangslage erwarten lässt.
Der Verein stellt nicht nur im Jugendbereich ambitionierte Teams. Auch im Seniorenbereich sind die Perspektiven klar:
Damit bietet der 1. FC Lintfort jungen Talenten klare Entwicklungspfade: Von der Jugend bis in den Seniorenfußball.
Die Anlage in Kamp-Lintfort gehört zu den besten im Amateurbereich der Region. Dazu zählen:
Den 1. FC Lintfort kennenlernen:
Möchtest Du ein Teil des Projekts sein, dann schreibe uns jetzt unter probetraining@1fc-lintfort.de
Ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer, Familien und Helfer, die diesen Weg begleitet haben. Glückwunsch an alle Spieler sowie das gesamte Trainerteam. Dieser Erfolg ist euer gemeinsames Werk!