Jugend-BOL: »Nicht in Ordnung, was manche Vereine betreiben«

In den Oberligen sieht es momentan danach aus, dass sowohl in der U19, U17 und U15 die Sollstärke von zwölf Teams erreicht wird. "Wenn niemand mehr kurzfristig zurückzieht, haben wir diese drei Ligen voll", informiert Schlecht, der allerdings diesbezüglich ein "gebranntes Kind" ist. "Im Vorjahr teilten uns bei der U19 zwei Vereine sehr spät mit, dass sie doch kein Team für die Bezirksoberliga stellen können. Deshalb mussten wir in dieser Altersklasse in der abgelaufenen Runde mit nur zehn Teams spielen. Das war natürlich sehr bescheiden", informiert der Bezirksjugendleiter. Mit der SG Ast / Altfraunhofen / Kumhausen / Tiefenbach, dem FC Alkofen und der SG Rain / Motzing haben sich drei Teams freiwillig aus der niederbayerischen Eliteklasse verabschiedet. Mit der SG Abensberg / Bad Gögging / Sandharlanden / Weltenburg, dem FSV Landau, dem TSV Waldkirchen und der JFG Straubing-Bogen gibt es deshalb gleich vier Aufsteiger. Gehörig angefressen über die Rückzugwelle zeigt sich Ost-Kreisspielleiter Tobias Nöbauer: "Es ist nicht in Ordnung, was manche Vereine machen. Wenn man sich aus der Oberliga zurückzieht, kann man das frühzeitig kommunizieren und uns das nicht erst Ende Juni mitteilen. Wir spielen in den Kreisen Relegationsspiele, die - wie im Fall der U19 - im Nachgang für die Katz waren und werden dann kritisiert, obwohl wir gar nichts dafür können."





In der U17 haben die JFG Straubinger Land und der SSV Eggenfelden den Sprung ins Bezirksoberhaus geschafft. Es hätte ursprünglich auch einen dritten freien Platz gegeben, doch der FC Ergolding hat sich freiwillig aus der Landesliga verabschiedet und geht daher auch in der BOL an den Start. Bei der U15 gibt es ebenfalls vier Aufsteiger, da der TSV Natternberg und die SG Lalling / Innernzell / Schöfweg aus der Oberliga gehen. Neu in der Klasse sind die DJK-SF Reichenberg, der SSV Eggenfelden, die SpVgg Ruhmannsfelden und die JFG Ohetal Kickers. Großes Sorgenkind bleibt die U13-Oberliga. "Es liegen uns erst neun Meldungen vor. Wir hoffen, dass es bis zum 15. Juli noch ein paar mehr werden", informiert Karl Schlecht.





In den Kreisen gibt es das Meldesystem, das sich in den vergangenen Jahren durchaus bewährt hat. Allerdings gab es von vielen Seiten die Anregung, wieder größere Ligen zu bilden, denn gerade in den älteren Jahrgangsstufen waren manche Gruppen nur mit sieben oder acht Teams besetzt. "Das haben wir uns durchaus zu Herzen genommen und stehen dem auch sehr offen gegenüber. Allerdings hängt das immer von mehreren Faktoren ab. Wir können beispielsweise Vereine, die für die U17-Gruppenliga melden, nicht von Zwiesel nach Pocking fahren lassen. Daher muss man immer versuchen, vernünftige Lösungen zu finden", betont Nöbauer, dessen Problemfall die U15-Kreisliga ist: "Es haben erst vier Klubs gemeldet. Warum das so ist, kann ich nicht nachvollziehen. Da ist nämlich eine attraktive Klasse. Viele Vereine haben starke U15-Mannschaften, die sie doch im Interesse der Weiterentwicklung der Spieler für die Kreisliga melden sollten." Im Gegensatz zu den A- und B-Junioren, bei denen es im Osten nur die Gruppenliga und Kreisliga gibt, besteht im C-Bereich auch die Möglichkeit, in der Kreisklasse um Punkte zu wetteifern, die für viele Klubs scheinbar interessanter ist.





Nöbauer weist nochmal ausdrücklich darauf hin, dass die Meldefrist am 15. Juli zu Ende geht: "Bis spätestens Ende Juli soll die Ligeneinteilung stehen. Einen Rahmenterminplan haben alle Vereine bereits erhalten."