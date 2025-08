Jugend-BOL: Einteilung steht - Es gibt weitere kurzfristige Rückzüge

Die Einteilung der Junioren-Bezirksoberligen ist ist fix - einzige Ausnahme ist die U13-Staffel, in der es noch letzte Unklarheiten zu regeln gilt. Die Sollstärke von zwölf Vereinen wird lediglich bei den A-Junioren erreicht. Sowohl im B-, als im C-Bereich hat es jeweils noch einen kurzfristigen Rückzug gegeben. Bei der U17 nimmt der FSV Landau sein BOL-Startrecht nicht wahr, bei der U15 die SpVgg Ruhmannsfelden.

"Wir unterstellen den Vereinen keine böse Absicht, aber sowas ist halt sehr ärgerlich. In den letzten Jahren hat die Anzahl solcher kurzfristiger Rückzüge deutlich zugenommen und dadurch ist eine vernünftige Planung nahezu unmöglich geworden", klagt der im kommenden Jahr scheidenden Bezirks-Jugendleiter Karl Schlecht. Immer geringer wird zudem die Interesse am U13-Spielbetrieb auf Bezirksebene. "Zwei Vereine, die auch an der NLZ-Förderliga teilnehmen, wollen ihr BOL-Spielrecht wieder wahrnehmen. Ob das wie von den Vereinen gewünscht klappt, lassen wir aktuell von der BFV-Rechtsabteilung prüfen. Sollte das abgelehnt werden, haben wir nur sechs Oberligisten, die dann eine Doppel-Runde, alle Kontrahenten würden über die Saison hinweg viermal gegeneinander spielen, austragen würden", informiert Schlecht.





U19 Bezirksoberliga

FC Dingolfing (Ab)

SG TSV Regen / SC Zwiesel / Frauenau / Lindberg

FC Fürstenzell

SG Landshut Berg / Geisenhausen

SV Schalding-Heining (Ab)

TSV Waldkirchen

JFG Straubing-Bogen

FC Sturm Hauzenberg

FSV Landau/Isar

SSV Eggenfelden

FC Ergolding

SG Abensberg / Bad Gögging / Sandharlanden / Weltenburg





U17 Bezirksoberliga

FC Ergolding

SV Schalding-Heining

SpVgg Landshut II

SpVgg GW Deggendorf III

JFG Straubing-Bogen

FC Sturm Hauzenberg

TSV Waldkirchen

1. FC Passau II

SG Pattendorf / Rottenburg / Oberhatzkofen

JFG Straubinger Land

SSV Eggenfelden





U15 Bezirksoberliga

TSV Waldkirchen

JFG Straubing-Bogen

SSV Eggenfelden

FC Dingolfing

JFG Straubinger Land

FC Sturm Hauzenberg

FC Ergolding

JFG Ohetal Kickers

SpVgg GW Deggendorf III

SV Schalding-Heining

DJK-SF Reichenberg