Jugend als Faustpfand: Germania Weilbach zurück in der Gruppenliga Meisterbrief: Nach Umbruch im Sommer schafft FC Germania den direkten Wiederaufstieg +++ Torinomi kehrt nach Weilbach zurück von Lauris Ommert · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Germania Weilbach beim Jubel nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Kreisoberliga Main-Taunus. – Foto: Nourdine Ajarar

Flörsheim. Der FC Germania Weilbach ist zurück in der Gruppenliga. Nach dem bitteren Abstieg 2025 stand im vergangenen Sommer ein großer Umbruch im Flörsheimer Stadtteil an. Eine fast makellose Rückrunde und ein fulminanter Torjäger, der altersbedingt sogar noch in der A-Jugend hätte spielen können, hievten die Germania zur Meisterschaft in der Kreisoberliga Main-Taunus.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Knezevic als Tor-Garant Die Rede ist natürlich von Sebastian Knezevic, der in seiner ersten „Nicht-Herren-Saison“, wie sein Trainer Nourdine Ajarar sagt, satte 38 Treffer erzielte. Im Februar wurde Knezevic 19 Jahre alt und gab bereits im März seine Zusage für die kommende Saison – trotz einiger Angebote aus höheren Ligen. Dabei blieb der junge Angreifer in den Sommer-Testspielen noch torlos. „Ich bin dann vor dem ersten Spiel gegen den SC Eschborn zu ihm gegangen und habe ihm gesagt: Du vergisst jetzt alles und machst einfach das, was du kannst. Schieß einfach ins Tor“, erzählt Ajarar, der in der vergangenen Gruppenliga-Saison auf Stefan Hoitz folgte und zugleich Jugendleiter der Germania ist. Und genau solche Geschichten bleiben nach einer Saison besonders im Kopf. Knezevic traf nach etwas mehr als einer Minute zum 1:0. Im weiteren Saisonverlauf ließ er 37 weitere Tore folgen.

Mut zur Jugend zahlt sich aus Neben ihm zählten die A-Junioren Oresti Memelli, Mohamed Abdellaoui und Mati Ehry zu den absoluten Leistungsträgern des Teams. Ajarar, der viele Spieler des Jahrgangs 2007 bereits in der A-Jugend coachte, setzte bewusst auf junge Akteure. Erfahrene Spieler wie Andreas Kling, Christoph Hame und Alex Müller gaben dem jungen Ensemble den nötigen Halt. „Im Sommer hat es damit angefangen, dass sehr viele erfahrene Spieler in der ersten Mannschaft aufgehört haben. In der Jugend bist du viel mehr mit Taktik und der Entwicklung der Spieler beschäftigt. Ich habe mir dann aber gesagt: Das ist machbar, und wir sind selbstbewusst genug, um zu sagen, dass wir oben mitspielen“, lässt Ajarar durchblicken. Das Topspiel als Wendepunkt Ein Schlüsselmoment sei für ihn das 1:1 im Topspiel bei der SG Oberliederbach im Oktober 2025 gewesen. Trotz einiger Ausfälle habe sein Team funktioniert und das Spielsystem verinnerlicht. Nach Platz drei in der Hinrunde „haben wir in der Winterpause nichts verändert“, erzählt der Coach. Es folgte eine nahezu perfekte Rückrunde. Nur in Hattersheim musste sich der FC, der die beste Defensive der Liga stellte, geschlagen geben.