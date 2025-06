Jugend: 1. FC Kleve ärgert sich über den Ausgleich

Die Nachwuchs-Teams aus dem Fußballkreis Kleve/Geldern, die am Sonntag in die Qualifikationsspiele zur Niederrheinliga gestartet sind, haben in ihren jeweiligen Vierer-Gruppen einen durchwachsenen Start erwischt.

Die A-Junioren des 1. FC Kleve trennten sich zum Auftakt mit 2:2 (0:1) vom VfB Homberg. Besonders bitter: Ein später Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit raubte den Klevern zwei eigentlich schon sicher geglaubte Zähler. Harun Ramic (26.) hatte den Gästen aus dem Duisburger Stadtteil zunächst aus abseitsverdächtiger Position die Halbzeitführung beschert. „In Durchgang eins waren wir noch ein bisschen passiv. In der Halbzeit haben wir dann umgestellt und das Spiel in der Folge komplett in den Griff bekommen“, sagte FC-Trainer Dominic Trarbach.

Nach einer knappen Stunde brachte Joshua Annang (58.) den Gastgeber mit dem Ausgleichstreffer zurück in die Partie. In der Schlussphase erzielte er dann mit einem schönen Volleyschuss den vermeintlichen Siegtreffer (85.). Doch der VfB Homberg sollte noch eine Antwort auf Lager haben: Nach einer Ecke in der dritten Minute der Nachspielzeit stellte Qasem Esper doch noch auf 2:2.

„Das ist natürlich sehr bitter, weil wir den Sack schon deutlich vorher hätten zumachen können. Positiv nehmen wir mit, dass wir trotz der heißen Temperaturen in Durchgang zwei eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt haben. Wir haben weiterhin alles in der eigenen Hand“, sagte Dominic Trarbach, dessen Schützlinge nun beim Mülheimer FC, der im Parallelspiel gegen den FC Kray mit 2:6 das Nachsehen hatte, gefordert sind.

Kleves B-Jugend mir Remis, der SV Straelen verliert

Die B-Junioren des 1. FC Kleve kamen am ersten Spieltag ihrer Quali-Gruppe ebenfalls nicht über ein Remis hinaus. Beim TSV Solingen mussten sich die Talente vom Bresserberg mit einem 1:1 (1:0) begnügen – laut Übungsleiter Jens Hoffmann ein leistungsgerechtes Resultat, das allerdings nicht ohne einen kleinen Makel auskam.

„Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Das Unentschieden ist letztendlich gerecht, weil beide Teams viele Torchancen hatten. In der 75. Minute hätten wir beim Stand von 1:1 jedoch gerne noch einen Foulelfmeter bekommen“, sagte Hoffmann. Einen Strafstoß hatte Moritz Ziemus bereits in der 40. Minute im zweiten Anlauf zur Klever Führung verwandelt. Seinen ersten Versuch hatte der Solinger Keeper regelwidrig pariert, weil er zu früh seine Linie verlassen hatte.

In der Schlussphase kam der Gastgeber durch Anuar Veliu zum Ausgleich (72.), ehe wenig später die umstrittene Szene für rege Diskussionen sorgte.

Am Ende wählte jedoch auch Jens Hoffmann versöhnliche Worte. „Den hätten wir auch erstmal reinmachen müssen. Der Schiedsrichter hat bis zu diesem Zeitpunkt eine sehr gute Leistung gezeigt. Im Heimspiel gegen Anrath nächste Woche müssen wir nun gewinnen, wenn wir aufsteigen wollen“, sagte er. Der SC Viktoria Anrath verlor im Parallelspiel mit 1:3 gegen die DJK Adler Union Frintrop.

Die B-Junioren des SV Straelen, die die Qualifikationsspiele mit dem jüngeren Jahrgang bestreiten, stehen nach der 0:1 (0:0)-Auftaktniederlage im Heimspiel gegen SuS Dinslaken schon mit dem Rücken zur Wand. In einer chancenreichen Partie gelang den Gästen aus Dinslaken in der 73. Minute der Lucky Punch, als Jannis Kleine-Boes nach einem Steckpass im Duell mit SVS-Keeper Filip Wrycz-Rekowski die Nerven behielt und den Siegtreffer erzielte.

„Es war klar, dass wir auf Kunstrasen bei mehr als 30 Grad gegen einen körperlich stärkeren Gegner Probleme bekommen würden. Spielerisch waren die Jungs vielleicht das bessere Team. Am Ende hat uns leider der letzte Punch gefehlt, um das entscheidende Tor zu schießen“, sagte SVS-Coach Jeremie Dohrmann, der die Hoffnung noch nicht aufgibt.

„Wir werden nun schauen, was in den nächsten Partien gegen vermeintlich stärkere Teams noch möglich ist.“ In einer Woche ist der SV Straelen bei der SVG Neuss-Weissenberg zu Gast.