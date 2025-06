– Foto: Thomas Mönter, Peter G&uu

Jürgens: "Die Mannschaft hat sehr stark durchgezogen" VfB Schinkel will positive Entwicklung bestätigen. Nach schwierigen Jahren blickt der Klub aus der 1. Kreisklasse Osnabrück Nord (B) mit Zuversicht auf die neue Saison. Verlinkte Inhalte 1. KK Nord (B) VfB Schinkel

Trotz personeller Veränderungen und eines torhungrigen Abgangs strebt der VfB Schinkel eine weitere Leistungssteigerung an. Der Teammanager zeigt sich mit der vergangenen Spielzeit zufrieden – und setzt auf Kontinuität.

Nach einer desolaten Saison 2023/24, in der man beinahe abgestiegen wäre, hat sich der VfB Schinkel in der abgelaufenen Spielzeit konsolidiert. Teammanager Lukas Jürgens bewertet den siebten Tabellenplatz in der 1. Kreisklasse Osnabrück Nord (B) als klaren Fortschritt: „Wir sind mit einem siebten Platz in der vergangenen Saison sehr zufrieden, obwohl eventuell der ein oder andere Punkt mehr drin gewesen wäre.“ Am 24. Juni beginnt die Vorbereitung des Teams auf die neue Spielzeit. Vier Testspiele sind bislang terminiert – doch sportlich ist nicht alles: „Höhepunkt ist unsere gemeinsame Mannschaftsfeier“, sagt Jürgens. Mit Blick auf die Entwicklung einzelner Akteure betont der Teammanager den starken Zusammenhalt: „Generell möchte ich die ganze Mannschaft loben, die die gesamte Saison sehr stark durchgezogen hat.“ Herausragend war dabei vor allem Torjäger Ahmed Hugaira, der in nur 23 Einsätzen 41 Tore erzielte: „Natürlich ist er nochmal positiv hervorgestochen.“

Kaderumbau mit offenem Ausgang Die Zielsetzung bleibt vorerst vorsichtig formuliert. „Wir wollen auf jeden Fall auf die gute letzte Saison aufbauen und dann schauen wir mal, wofür es am Ende der Saison reicht“, so Jürgens. Auf dem Transfermarkt hat sich beim VfB Schinkel bereits einiges getan: Henryk Vocke, John-Henry Stretton und Khaled Alomar Khalef haben den Verein in bislang unbekannte Richtungen verlassen, Dalton Wainwright hat seine aktive Laufbahn beendet. Offensivmann Brandon Thiery Nganth Keumen zieht es zu Lüstringen III.