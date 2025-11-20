Jürgen Stratmann übernimmt ab Sommer beim SV Haldern

Der SV Haldern hat die wichtigste Personalfrage für die kommende Saison geklärt: Ab Sommer 2026 steht Jürgen Stratmann wieder an der Seitenlinie der Lindendörfler. Der 54-Jährige, der aktuell als Übergangstrainer beim SV Biemenhorst arbeitet, hat seinem Heimatverein zugesagt und kehrt damit nach mehreren Jahren zurück zu den Rot-Weißen.

Bereits über ein Jahrzehnt war er beim SV Haldern verantwortlich und prägte in dieser Zeit viele sportliche Entwicklungen des Vereins. Entsprechend groß ist seine Freude über die Rückkehr: Er bezeichnet das Lindendorf als festen Bestandteil seines fußballerischen Werdegangs und sieht in der neuen Herausforderung eine spannende Möglichkeit, an frühere Erfolge anzuknüpfen.

Während seiner ersten Amtszeit gelang Stratmann der Durchmarsch von der Kreisliga C bis in die Bezirksliga, einschließlich eines späteren Klassenerhalts, der über die Relegation sichergestellt wurde. Vom damaligen Kader sind heute nur noch wenige Spieler aktiv, was der künftige Trainer sogar als Vorteil betrachtet: Die Mannschaft sei in den letzten Jahren deutlich jünger geworden und verfüge über ein anderes Profil als früher.

Trainerlaufbahn nach dem ersten Haldern-Kapitel

Nach seinem Abschied 2017 arbeitete Stratmann zunächst beim SV Biemenhorst, den er auf Anhieb in die Bezirksliga führte. Es folgten Engagements bei Blau-Weiß Wertherbruch und Blau-Weiß Dingden. Mit Dingden schaffte er 2025 den erstmaligen Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Danach legte er eine Pause ein, ehe er Biemenhorst zuletzt in einer schwierigen Phase unterstützte. Wie angekündigt wird er dieses Amt jedoch zur Winterpause wieder abgeben.

Warum der Entschluss für Haldern fiel

Stratmann betont, dass mehrere Vereine Interesse an ihm gezeigt hätten. Ausschlaggebend sei jedoch ein stimmiges Gesamtkonzept gewesen. Beim Heimatverein habe er genau das gefunden, was er sich für sein nächstes Projekt wünsche: klare Strukturen, realistische Vorstellungen und eine Mannschaft, die Potenzial besitzt. In den kommenden Wochen plant er erste Gespräche mit dem aktuellen Team. Ob Verstärkungen hinzukommen, lässt er bewusst offen – zunächst sollen die Spieler im Fokus stehen, die bereits zum Kader gehören.

Ungewisse Ligazugehörigkeit

Welcher Wettbewerb im Sommer wartet, hängt vom weiteren Saisonverlauf des SV Haldern ab. Momentan steht das Team im Tabellenkeller, zeigte zuletzt aber aufsteigende Tendenz und feierte einen deutlichen Heimsieg gegen TuS Stenern. Nach dem freien Wochenende geht es am Fürstenberg bei TuS Xanten weiter.

Austausch mit dem aktuellen Trainerteam

Vor seinem Amtsantritt wird Stratmann das Gespräch mit dem scheidenden Trainer Christian Böing suchen, den er selbst einst nach Haldern geholt hatte. Auch mit den aktuellen Co-Trainern möchte er sich zeitnah zusammensetzen, um über eine mögliche gemeinsame Zukunft im Trainerstab zu sprechen.