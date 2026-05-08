Jürgen Roder und Cassio da Silva verlängern

– Foto: Timo Babic/Verein

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach schafft nicht nur in der Verbandsliga Klarheit. Auch in der zweiten Mannschaft stellt der Weststadtclub auf der Trainerbank die Weichen für die kommende Saison. Nachdem Jürgen Roder und Cassio da Silva im letzten Jahr die Nachfolge des langjährigen Trainers Christoph Merz angetreten haben, leiten beide auch zukünftig die Geschicke in der Bezirksliga.

„Ich freue mich, ein weiteres Jahr ein Teil der TSG-Gemeinschaft sein zu dürfen und den eingeschlagenen Weg mit talentierten und hungrigen Spielern fortzuführen“, betont Jürgen Roder. Mit Assistent Cassio da Silva konnte zuletzt ein zwischenzeitlicher Negativlauf gestoppt werden. Nun sieht in der Bezirksligatabelle alles nach einem Platz im gesicherten Mittelfeld aus. In der nächsten Saison soll wieder ein Mannschaftsgerüst etabliert werden, mit dem in den kommenden Jahren zu rechnen sein wird.

Jürgen Roder war bereits als A-Jugendtrainer bei der TSG erfolgreich und konnte in den letzten Jahren auch im Herrenbereich Fuß fassen. So führte er den TSV Hüttlingen in die Bezirksliga. Cassio da Silva machte sich als Spieler beim VfR Aalen sowie dem FC Heidenheim einen Namen. In der Bezirksliga assistierte er bereits in Schwabsberg und Aalen. Gemeinsam mit Jürgen Roder bildet er in dieser Saison nun auch bei der Weilermer Zweiten ein eingespieltes Team.