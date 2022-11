Archivbild – Foto: Uwe Mühling

Jürgen Prüßner neuer Trainer bei der SG Ramsberg/St.Veit SG Ramsberg/St. Veit sichert sich die Dienste des "Wunschkandidaten" ab Januar +++ Mitteilung via Social Media +++

Die Pressemitteilung im Wortlaut: Neuer Trainer bei der SG Ramsberg/St.Veit Unsere Spielgemeinschaft hatte sich Mitte Oktober vor dem Spiel gegen den TSV 1860 Weissenburg II von ihrem Coach Sebastian Zottmann getrennt. Das Trio Mario Fuhrhop, Markus Haueis und Marco Böhm übernahm interimsmäßig die sportliche Leitung bei der SG vom See und holte in den vergangenen sechs Begegnungen insgesamt 10 Punkte. Den SG-Verantwortlichen ist es nun gelungen, ihren Wunschkandidaten Jürgen Prüssner aus Gunzenhausen für sich zu gewinnen. Er übernimmt die Trainertätigkeit bei der SG ab Januar 2023, wo auch sein Sohn Sascha bereits seit Sommer als Torhüter aktiv ist. Jürgen ist ein erfahrener Trainer und trainierte in den letzten Jahren u.a. den FC Gunzenhausen, den SV Obermögersheim, die DJK Obererlbach, den TSV Heideck und den SV Westheim. Seit Sommer ist er Trainer in Langlau, das Engagement wird nach Absprache zwischen den Verantwortlichen des Sportclubs und Jürgen Prüssner zum Jahresende beendet.