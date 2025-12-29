Jürgen Luginger bleibt Cheftrainer

Drittligist 1. FC Saarbrücken geht mit Jürgen Luginger als Trainer ins neue Jahr. Ab Samstag sind die Saarländer in Chiclana in Spanien im Trainingalager.

Der 1. FC Saarbrücken setzt nach der Winterpause bewusst auf Kontinuität. Interims-Trainer Jürgen Luginger wird die Mannschaft gemeinsam mit Co-Trainer Karsten Specht auch weiterhin betreuen und die sportliche Verantwortung bis zum Saisonende übernehmen. Das Trainerteam hat in den vergangenen Wochen wichtige Impulse gesetzt und sich das Vertrauen der Mannschaft erarbeitet. Auf dieser Basis soll die Rückrunde mit klarer Struktur, hoher Intensität und voller Überzeugung angegangen werden.

„Jürgen Luginger kennt den Verein, die Mannschaft und das Umfeld wie kaum ein anderer. Als Cheftrainer steht er für Stabilität, klare Abläufe und eine direkte Ansprache. Gemeinsam mit Karsten Specht werden wir die Rückrunde geschlossen, fokussiert und mit voller Entschlossenheit angehen“, erklärt Hartmut Ostermann.