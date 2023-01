Jürgen Kreipl: Vollgas ASV Cham - aber nur noch bis zum Sommer Der 46-Jährige wird sein Engagement als Sportlicher Leiter bei Bayernligist Cham aus eigenen Stücken mit der aktuellen Spielzeit beenden +++ Eigene Zukunft sowie Nachfolge noch offen +++

Jürgen Kreipl gibt es nur ganz oder gar nicht. Der 46-Jährige steht für Vollgas, ist nicht nur für ASV-Sportvorstand Arthur Pongratz ein "Fußballverrückter". Er kennt aber auch seine Grenzen. Er weiß, wann seine Akkus leer sind. Deshalb hat sich der in Furth im Wald lebende Soldat dazu entschlossen, den "Staffel-Stab", wie er es bezeichnet, als Sportlicher Leiter des ASV Cham nach dann zweieinhalb Jahren in der Verantwortung im Sommer weiterzugeben.

"Ich blicke auf eine Zeit beim ASV Cham zurück, die sehr interessant war - aber auch herausfordernd. Die dann zweieinhalb Jahre haben sehr viel Kraft gekostet und kommen mir deshalb vor wie ein halbes Jahrzehnt", begründet Jürgen Kreipl seinen eigenen Angaben zufolge gut durchdachten Schritt, der mit dem Ende der aktuellen Spielzeit in die Tat umgesetzt werden soll. Schafft er es dann, seine Ziele zu erreichen, wird er nicht nur wegen seiner leidenschaftlichen Art in Erinnerung bleiben - sondern in erster Linie wegen seiner sportlichen Erfolge. "Ich möchte eine funktionierende Mannschaft, die den Klassenerhalt erneut geschafft hat, übergeben."





Dass Pfab, Kalteis & Co. dieses gewünschte Abschiedsgeschenk realisieren, ist - Stand Winterpause - wahrlich kein Ding der Unmöglichkeit. Die Oberpfälzer wirken in der aktuellen Saison der Bayernliga Nord als Team gefestigt. Und auch das Punktekonto stimmt. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den ersten Relegationsrang sieben Punkte bei einem ausgetragenen Spiel mehr als der derzeitige Rangvierzehnte Großbardorf. "Wir sind absolut im Soll", stellt Jürgen Kreipl fest.





Der ASV Cham steht also deutlich besser da als zu Beginn der Amtszeit des Sportlichen Leiters aus Furth im Wald. Anfang 2021 ließ das Coronavirus unsere Gesellschaft stillstehen - und somit natürlich auch den Fußball. Zudem gab es beim damaligen Aufsteiger vor zweieinhalb Jahren das ein oder andere hausgemachte Problemchen. Doch Kreipl kniete sich rein - und wurde belohnt. Unter seiner Regie entwickelten sich die Kreisstädter in die richtige, weil erfolgreiche Richtung.